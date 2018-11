Zwischen Sonnenschein und Nebel: So wird das Wetter in Franken

Milde Temperaturen mit einem Wechsel von Sonnenschein und Regen: Zumindest zeitweise lädt das Wetter in Franken zu herbstlichen Spaziergängen ein.

Am Freitag bleibt es dabei tagsüber wechselnd bewölkt. Laut dem Wetterexperten Stefan Ochs ist im Laufe des Tages mit Regenschauern zu rechnen. Die Niederschläge nehmen laut dem Deutschen Wetterdienst DWD im Laufe des Abends zu. Die Höchsttemperaturen liegen am Freitag bei 13 Grad. Der schwache Wind dreht von Südost auf Nordwest.

Am Samstagmorgen ist mit Hochnebel zu rechnen - über Franken lässt sich aber auch früh die Sonne blicken. Ochs schätzt, dass es am Samstag zu 70 Prozent heiter bleibt. Die Höchsttemperaturen liegen zwischen 8 und 13 Grad.

Sonntag lädt zum Spazieren ein

In der Nacht auf Sonntag fallen die Temperaturen auf bis zu 2 Grad - auch hier ist am Morgen mit Nebelfeldern zu rechnen - vor allem aber Hochnebel. Wo sich der Nebel länger hält, steigen die Temperaturen laut DWD kaum über die 10 Grad. Ansonsten können sogar 20 Grad erreicht werden. Stefan Ochs geht im Vergleich dazu von Höchstwerten um die 15 Grad aus. Niederschläge sollte es am Sonntag nicht geben.

Ausblick: Die Woche startet wohl sonnig. Trockene Luft zieht aus dem Süden heran. Die Temperaturen klettern auf 14 bis 17 Grad.

Was das Wetter für Pflanzen bedeutet und worauf Sie im Herbst im Garten achten sollten, lesen Sie hier.

