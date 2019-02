Bamberg vor 44 Minuten

Betreuung

Zu Hause? In der Krippe? Wo Kinder unter drei am besten aufgehoben sind

Drei von zehn Kindern unter drei Jahren besuchen in Franken eine Kita - Tendenz steigend. Aber sollten schon die Kleinsten in einer Krippe betreut werden? Die Meinungen gehen auseinander. Denn die Qualität in den Kitas ist Untersuchungen zufolge oft unzureichend.