Sonnenschein und steigende Temperaturen wecken nicht nur Frühlingsgefühle - es ruft auch Zecken auf den Plan. Die Zeckensaison beginnt nach Angaben des Gesundheitsministeriums eigentlich erst im Frühjahr, bei milden Temperaturen können die Krabbeltiere aber auch schon vorher aktiv sein. Das heißt: Auch jetzt besteht schon ein gewisses Risiko. Wir haben aktuelle Informationen im Newsticker:

Schon FSME-Fälle in diesem Jahr: Impfung empfohlen

Zwei Menschen sind dem Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit (LGL) zufolge in diesem Jahr bislang an Frühsommer-Meningoenzephalitis (FSME) erkrankt. Gesundheitsministerin Melanie Huml (CSU) wirbt deshalb dafür, sich gegen diese Virusinfektion impfen zu lassen.

Die Zahl der FSME-Risikogebiete hatte sich zuletzt erhöht: Mit den Landkreisen Landsberg am Lech und Garmisch-Partenkirchen (Oberbayern) sowie der Stadt Kaufbeuren (Schwaben) sind nun 91 der 96 Landkreise und kreisfreien Städte FSME-Risikogebiet. 2018 gab es laut LGL bayernweit 224 FSME-Fälle. Zudem besteht durch Zecken die Gefahr einer Infektion mit Borreliose, gegen die es keinen Impfschutz gibt.

Milde Temperaturen begünstigen Zecken-Ausbreitung

Begünstigt wird die Ausbreitung der kleinen Krabbeltiere vor allem durch das wärmer werdende Wetter im Frühjahr. Der März war bislang etwa "deutlich zu mild", wie ein Sprecher des Deutschen Wetterdienstes in München sagte. Die Temperaturen lägen erkennbar über dem langjährigen Mittel.

Die Krankheit FSME verläuft nach Angaben des Robert-Koch-Instituts (RKI) in Berlin in zwei Phasen und beginnt mit grippeähnlichen Beschwerden. Oft bleibt eine zweite Phase aus - kommt es doch dazu, drohen dem Betroffenen Ausfälle im Nervensystem wie Anfallsleiden oder andauernde Kopfschmerzen.

Borreliose führt laut RKI zu Krankheitssymptomen wie Fieber, Muskel- und Kopfschmerzen. Monate oder Jahre nach der Infektion kann eine Gelenkentzündung hinzukommen. Die Zecke muss eine längere Zeit saugen, bevor der Erreger übertragen wird. Das Infektionsrisiko steigt nach Angaben des Instituts nach einer Saugzeit von mehr als zwölf Stunden. Das heißt: Je früher das Krabbeltier entdeckt und entfernt wird, desto besser.

Im vergangenen Jahr tauchte in Deutschland eine Zecke vermehrt auf, die eigentlich in den Trocken- und Halbtrockengebieten von Afrika, Asien und ganz Südeuropa beheimatet ist: die Hyalomma. Zu dieser Gattung gehören 27 verschiedene Arten. Die beiden Zeckenarten Hyalomma marginatum und Hyalomma rufipes kamen bisher in Mittel- und Nordeuropa nicht vor. Sie gelten aus Überträger jenes Virus, das das Krim-Kongo-Fieber verursacht. Dies kann mit schweren Blutungen einhergehen. "Die 19 Zecken in Deutschland trugen das Virus aber nicht in sich", erklärte Peter Hagedorn, Zecken-Experte beim RKI.

Ein Tier der Gattung Hyalomma marginatum entdeckte eine Frau in Halfing im Landkreis Rosenheim, wie Hagedorn berichtet. Sie habe das ungewöhnlich große Tier mit auffällig gestreiften Beinen eingefangen und an das Institut geschickt. Hagedorn untersuchte und identifizierte das Tier.

Update vom 14.02.2019: Drei neue FSME-Risikogebiete

Bayern hat drei neue Risikogebiete für die von Zecken übertragene Virusinfektion Frühsommer-Meningoenzephalitis (FSME). Wie das Gesundheitsministerium am Donnerstag mitteilte, handelt es sich dabei um die Landkreise Landsberg am Lech und Garmisch-Partenkirchen (Oberbayern) sowie um die kreisfreie Stadt Kaufbeuren (Schwaben).

"FSME ist keine Lappalie. Denn die Folge können Entzündungen von Hirnhaut, Gehirn oder Rückenmark sein", sagte Bayerns Gesundheitsministerin Melanie Huml (CSU). Huml warb am Donnerstag in München dafür, sich gegen die Virusinfektion impfen zu lassen. Die Impfung wird dem Gesundheitsministerium zufolge von den gesetzlichen Krankenkassen übernommen

In Bayern sind 91 der 96 Landkreise und kreisfreien Städte FSME-Risikogebiet. Nach Angaben des Landesamts für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit gab es allein im Jahr 2018 mehr als 200 FSME-Erkrankungen im Freistaat.

Hyalomma-Zecken: Groß, mit auffällig gestreiften Beinen

Die Zecken wurden an Pferden und Schafen gefunden. "Hyalomma-Zecken haben wir hier in Deutschland zu diesem Zeitpunkt noch nicht erwartet. Bisher gab es lediglich zwei Einzelfunde in den Jahren 2015 bis 2017", erklärt Dr. Lidia Chitimia-Dobler, Zeckenexpertin am IMB. Die relativ großen Tiere mit den auffällig gestreiften Beinen wurden 2018 im Raum Hannover, in Osnabrück und in der Wetterau gesichtet. Die Wissenschaftler vermuten, dass sie über Vögel eingeschleppt wurden.

Die Klimaerwärmung bringt wärmeliebende Zecken zu uns

Überraschend ist diese Entwicklung für Prof. Dr. Ute Mackenstedt, Parasitologin an der Universität Hohenheim, allerdings nicht. "Wegen der Klimaerwärmung ist bei uns grundsätzlich mit immer mehr wärmeliebenden Zecken zu rechnen. Ixodes inopinatus aus dem Mittelmeerraum beispielsweise hat sich inzwischen bis Dänemark ausgebreitet." Die große Frage sei bei den Hyalomma-Arten, ob es sich um eingeschleppte Exemplare handelt oder ob sich die Tropen-Zecken bereits hier etabliert haben.

Hyalomma-Zecken: Sie mögen den heißen, trockenen Sommer

Sie führt das Auftreten von Hyalomma-Zecken in Deutschland 2018 auf den heißen, trockenen Sommer zurück. "Diese Zecken bevorzugen eine geringere Luftfeuchtigkeit als die bei uns vorkommenden Zeckenarten. 2018 kam die hiesige Witterung den Lebensbedingungen dieser Zecken daher sehr entgegen."

Während die tropischen Zecken weder Borelliose- noch FSME-Erreger in sich tragen, sind sie alles andere als ungefährlich. Beide Arten gelten laut Uni Hohenheim insbesondere als wichtige Überträger "des Krim-Kongo Hämorrhagischen Fiebers, des Arabisch Hämorrhagischen Fiebers und einer Form des Zecken-Fleckfiebers. Daneben sind sie wichtige Überträger tropischer Erkrankungen der Nutztiere."

Zeckenbiss - wann muss ich zum Arzt?

Wie gefährlich sind Zecken wirklich? Wie kann ich mich vor den Blutsaugern schützen? Wie entferne ich eine Zecke, wenn ich doch gebissen wurde? Muss ich bei einem Zeckenbiss zum Arzt? Wie ist die aktuelle Situation in Deutschland - vor allem in den Risikogebieten Süddeutschlands, insbesondere in Bayern und Franken? Wie entwickelt sich die Zahl der Zeckenbisse und der Infektionen mit Borreliose oder Frühsommer-Meningoenzephalitis (FSME)?

Dem Robert-Koch-Institut liegen für 2018 deutlich höhere Ansteckungszahlen vor als im Vergleichszeitraum 2017. Das Deutsche Rote Kreuz rät, bei Spaziergängen und Wandertouren helle Kleidung zu tragen, auf der man Zecken gut sieht.

Hauptgefahr: Borreliose wird von jeder vierten Zecke übertragen

Neben dem FSME-Virus übertragen Zecken noch einige andere Krankheiten, gegen die es keine Impfung gibt. "Hauptgefahr ist die Borreliose, die bei uns von jeder vierten Zecke übertragen wird", sagt Dr. Heinz-Jürgen Wagner, der beim Landratsamt Bamberg den Fachbereich Gesundheitswesen leitet. Er empfiehlt nach jedem Aufenthalt in Wald oder Garten den sorgsamen Blick auf Kleidung und Körper. Und wenn es plötzlich irgendwo kribbelt, solle man auf jeden Fall auch noch einmal nachschauen. Selbst in der ausgezogenen Hose kann der Parasit einen Tag überleben, länger bekommt ihm das Raumklima in der Regel nicht. "Manche Zecken sind kleiner als ein Reiskorn, manche vollgesogene so dick wie eine Erbse", weiß Wagner.

Borreliose erkennen: Wanderröte breitet sich kreisförmig aus

Wo Zecken entdeckt werden, sollten diese zügig gezogen werden. "Dann muss man immer schauen, wie sich der Zeckenbiss entwickelt, ob es vielleicht nur bei einer kleinen Schwellung bleibt." Bei einer Borreliose-Infektion kommt es in den meisten Fällen zur so genannten Borreliose-Wanderröte.

Ausgehend von der Zeckenstichstelle breitet sie sich kreisförmig aus. Hier empfiehlt sich auf jeden Fall der Gang zum Arzt, denn gerade im frühen Stadium lässt sich laut Wagner Borreliose in der Regel gut mit Antibiotika behandeln. Schwieriger sind Diagnosen und Behandlungen von Borreliosen im Spätstadium. Eine Wanderröte ist dann nicht mehr erkennbar. Auch an einen Zeckenstich erinnern sich viele Patienten nicht mehr, da dieser unter Umständen schon länger zurückliegt. Bei später auftretenden und chronischen Symptomen wie Gelenkbeschwerden oder Gesichtslähmungen werden häufig Antibiotikagaben durch mehrwöchige Infusionen notwendig.

Zecke entfernen: Rausziehen oder drehen?

Was das Zeckenentfernen angeht, gibt es zwei Philosophien. Die einen schwören aufs Ziehen, die anderen drehen die Zecke lieber heraus. "Ich bin viel draußen und habe mir über die Jahre schon 100 Zecken selbst entfernt, ich drehe aber lieber als sie herauszuziehen", sagt Wagner. Wichtig ist in jedem Fall, dass die Zecke möglichst hautnah gegriffen und nicht auf ihren Hinterleib gedrückt wird. Dies verhindert ein Quetschen der Zecke und somit auch die Freigabe von möglicherweise gefährlichen Körperflüssigkeiten. Außerdem sollte die Zecke langsam und kontrolliert entfernt werden. In den Apotheken gibt es zahlreiche Mittel, um Zecken abzuschrecken oder zu entfernen.

"Praktisch sind zum Beispiel Zeckenkarten, die passen sogar in den Geldbeutel", sagt Carina Wohlpart von der Herzog-Max-Apotheke. "Wer gerne dreht, nimmt eine sehr schmale Pinzette oder eine Zange, andere schwören auf Zeckenschlingen." Auch bei den Zecken-Abwehrsprays bietet sie ein breites Spektrum an, für die ganz Kleinen empfiehlt die Apothekerin Citronella und Kokosöl.

Zumindest für einige Stunden können die Sprays das Risiko eines Zeckenbisses deutlich verringern. Auf den Kontrollblick danach sollte man dennoch nicht verzichten.

