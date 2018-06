Wochenendwetter: Sommeranfang lässt noch auf sich warten

Am Wochenende bilden sich viele Schichtquellwolken, die für gelegentlichen Regen sorgen. In der Fränkischen Schweiz kommen bis zu drei Liter pro Quadratmeter zusammen, ansonsten erreichen die Werte insgesamt kaum einen Liter pro Quadratmeter.Am Samstag ist es wechselnd bewölkt bis bedeckt. In der Fränkischen Schweiz regnet es gelegentlich, weiter im Westen und Süden dürfte es trocken bleiben. Die Temperaturen schwanken um 14 Grad. Am frühen Abend gibt es noch einzelne frische Windböen aus Nordwest. Am späteren Abend ist der Wind - von exponierten Hochlagen abgesehen - nur noch schwach.Die Tageshöchsttemperaturen steigen am Montag von 16 bis 17 auf 18 bis 19 Grad. In den Nächten kühlt es je nach Aufklaren auf 11 bis 6 Grad ab.Am Dienstag setzt sich ein Hoch durch. Es heitert zunehmend auf. Wahrscheinlich wird das schöne Wetter dann bis zum nächsten Wochenende andauern. Die Höchsttemperaturen steigen auf 25 bis 30 Grad.