Diese Wetterlage bleibt den Vorhersagen der Experte wohl bestehen: Ab Sonntag, dem 1. Advent, soll ein Tiefausläufer von Frankreich in die fränkischen Regionen ziehen, der neue Schneeregenfälle und Schneefälle mit sich bringt. Wie sich Tief "Sebastien" bewegt, ist derweil noch offen. Es könnte Franken auch lediglich streifen, was jedoch als unwahrscheinlich gilt. Wetterexperte Dominik Jung von wetter.net rechnet damit, dass "Sebastien" die Region trifft: Grund dafür ist seiner Meinung nach ein ehemaliger Tropensturm.

Frostige Nächte: Glatteisgefahr in der Region

Der Deutsche Wetterdienst rechnet in der Nacht auf Montag mit weiteren leichten Niederschlägen, die in Schnee übergehen. Die Wetterlage könnte Süddeutschland also auch in der kommenden Woche beschäftigen. Der Regenradar von wetter.com zeigt Regenfälle, die die Region noch tagelang beschäftigen könnten.

Neben Schnee, Regen und Matsch besteht insbesondere in den Nächten Glättegefahr. Vor allem in den Höhenlagen der Mittelgebirge, wie dem Fichtelgebirge in Oberfranken, ist mit gefrierender Nässe und Glatteis zu rechnen. Nachts herrschen Minusgrade. In Bamberg prognostiziert wetter.de beispielsweise nächtliche minus 2 Grad am Wochenende. Im Würzburg hingegen liegen die Temperaturen knapp über dem Gefrierpunkt.

tu