Wochenend-Tipps: Weggehen, Feste, Party, Feiern in Franken vom 2. bis 4. November 2018

Das Wochenende in der Region: Wo kann man weggehen? In welcher Region Frankens gibt es die besten Partys? Wo kann man in Nordbayern feiern gehen? Von Bamberg bis Bayreuth, von Coburg bis Forchheim, von Nürnberg bis Ansbach, von Würzburg bis Schweinfurt, inFranken.de behält für Sie den Überblick: Hier sind die Wochenendtipps vom 2. bis zum 4. November 2018.

Fest in Oberfranken: Das Bayreuther Winterdorf

was: Das Bayreuther Winterdorf ist ein Hüttendorf im oberfränkischen Bayreuth. Kulinarisch werden Gäste dort mit Glühwein, Punsch sowie typisch fränkischem Essen versorgt. Im täglich wechselnden Programm treten Schlagerbands auf und es finden After-Work-Partys statt

wann: 18. Oktober 2018 - 31. Dezember 2018, täglich von 10.30 Uhr - 23.00 Uhr

wo: Ehrenhof/Altes Schloss, Maximilianstraße 12-14, 95444 Bayreuth

wieviel: Eintritt frei

Feiern in Oberfranken: Die Coburger Kneipennacht

was: Bei der Coburger Kneipennacht treten diverse Bands in verschiedensten Bars und Kneipen auf. Mit Blues, Rock und Pop über Latin und Salsa bis hin zu Punk sowie Rock'n'Roll sind viele Musikrichtungen vertreten.

wann: 3. November 2018, 20.30 Uhr - Ende der Veranstaltung ist nicht bekannt

wo: Innenstadt Coburg, 96450 Coburg

wieviel: einmal bezahlen, Eintritt in alle Locations

Einkaufen in Oberfranken: Verkaufsoffener Sonntag in Forchheim

was: In Forchheim findet ein verkaufsoffener Sonntag statt. Viele Geschäfte bieten Waren wie Haushaltswaren, Textilien, Keramik und vieles mehr an.

wann: 4. November 2018, die Läden in der Innenstadt sind ab 13 Uhr geöffnet.

wo: Paradeplatz/Hauptstraße, Innenstadt, 91301 Forchheim

wieviel: Eintritt frei

Feiern in Mittelfranken: Zirndorfer Musiknacht

was: In Zirndorf findet die Kneipen-Musiknacht bereits zum 10. Mal statt. An zwölf verschiedenen Orten wird Musik gespielt. Dazu zählen Gaststätten, Bars und viele weitere Locations.

wann: 3. November 2018 - 4. November 2018, 20 Uhr - 3 Uhr

wo: Innenstadt Zirndorf, Zirndorf 90513

wieviel: Abendkasse 14 Euro, Vorverkauf 11 Eur

Bummeln in Mittelfranken: Lebkuchenmarkt in Nürnberg

was: In Nürnberg findet der Lebkuchenmarkt statt. Neben den klassischen Lebkuchen-Produkten ist auch das Angebot an Lebkuchen-Bier, Lebkuchen-Likör und an Nussspezialitäten groß.

wann: 26. Oktober 2018 - 4. November 2018, täglich von 11 - 20 Uhr

wo: Vor der Lorenz Kirche, Lorenzer Platz, 90402 Nürnberg

wieviel: Eintritt frei

Messe in Mittelfranken: Die Consumenta in Nürnberg

was: Auf der Consumenta in Nürnberg präsentieren Aussteller aus der ganzen Region ihre Freizeitangebote.

wann: 27. Oktober 2018 - 4. November 2018, täglich von 9.30 Uhr - 18 Uhr

wo: Messezentrum Nürnberg, 90471 Nürnberg

wieviel: Erwachsene: 10,50 Euro, Familienkarte (zwei Erwachsene + maximal drei Kinder (11-16 Jahre alt)): 26 Euro, 5-Freunde-Ticket: 45 Euro

Kultur in Mittelfranken: Poetry Slam in Schwabach