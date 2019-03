Bayreuth vor 46 Minuten

Ausbildung

Wo die Lehre selten geworden ist

Elektroniker, Friseure oder Fliesenleger hat fast jeder in seinem Bekanntenkreis. In Franken gibt es aber auch Azubis in Handwerksberufen, die alles andere als alltäglich sind. In den nächsten Wochen stellen wir einige von ihnen vor.