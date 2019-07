Wettervorschau: Starkregen und Hagel? Ausgeprägtes Tief zieht Richtung Franken

Es wird ungemütlich und nass: Von Donnerstag bis Samstag zieht ein vor allem in höheren Luftschichten ausgeprägtes Tief mit seinem Kern von Schottland kommend nach Süddeutschland.

Laut dem deutschen Wetterdienst DWD bedeckt am Donnerstag eine zunehmend dichte Wolkendecke Franken. Ab den Mittagsstunden fallen vom Westen her teils kräftige Niederschläge. Am Abend ist dann auch mit Gewittern zu rechnen.

Gewitter mit Starkregen und Hagel möglich

Ob die schon am Donnerstag ähnlich heftig ausfallen, wie für Hessen erwartet, ist noch unklar. Dort warnt der Wetterdienst vor Unwettern mit Starkregen und Hagel.

Spätestens am Freitag erreicht die Gewitterfront dann aber Franken: Der Wetterdienst erwartet zahlreiche, teils kräftige Schauer und Gewitter bei Höchsttemperaturen zwischen 20 und 25 Grad. Laut dem Wetterexperten Stefan Ochs sind Gesamtregenmengen von 15 bis 45 Liter pro Quadratmeter zu erwarten. Problematisch dabei: Die Niederschlagsmenge kann von Ort zu Ort große Unterschiede aufweisen, lokale Schäden sind so nicht ausgeschlossen.

Diese Wetterlage bleibt Franken auch am Samstag erhalten - erst ab Sonntag zieht das Tief nach Südosten ab. Wirklich besser wird das Wetter aber auch dann nicht - setzt sich doch laut Ochs auch dann kein richtiges Hoch durch. Es bleibt feucht und trotz Aufheiterungen bei Temperaturen um maximal 22 Grad nicht wirklich sommerlich.rowa/mit dpa