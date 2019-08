Wettervorschau für Franken - und ein Ausblick auf das Sandkerwa-Wochenende

Nach den teils heftigen Unwettern am Sonntag hat sich die Wetterlage in Franken größtenteils beruhigt. Doch während die Aufräumarbeiten weiter gehen und beispielsweise die Zugstrecke zwischen Nürnberg und Treuchtlingen noch bis zum Dienstagabend teilweise gesperrt ist, nähert sich bereits neues Ungemach: Bereits ab Dienstagvormittag sowie im weiteren Tagesverlauf ziehen von Südwesten her vielerorts und zeitweise kräftiger Regen heran. Laut dem Deutschen Wetterdienst (DWD) ist vereinzelt auch mit Blitz und Donner zu rechnen.

Gute Nachrichten gibt es derweil für die Menschen in Mainfranken: Dort fällt kaum Regen und sogar sonnige Phasen sind möglich. Die Höchstwerte liegen zwischen 17 Grad und 23 Grad.

Wetterbesserung in Sicht

In der Nacht zum Mittwoch lockert die Wolkendecke in Franken allmählich auf - stellenweise gibt es Nebel. In der fränkischen Rhön können die Temperaturen bis auf 8 Grad fallen. Der Tag bringt dann gelegentlich Sonne - besonders im westlichen Franken. Die Temperaturen steigen in Mainfranken auf bis zu 24 Grad - in anderen Teilen Frankens ist es etwas kühler.

Am Donnerstag lässt sich die Sonne noch häufiger blicken: Mit 22 bis 27 Grad wird es wieder etwas wärmer. Dieser Trend setzt sich zum Wochenende fort: Am Freitag wird es überall sonnig und mit 24 bis 30 Grad sommerlich warm. Gute Nachrichten also für alle Besucher der Sandkerwa in Bamberg.