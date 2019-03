Wettervorhersage: Nach "Eberhard" kommt "Franz" - nächstes Sturmtief jagt auf uns zu

Das Wetter kommt nicht zur Ruhe. Nachdem Sturmtief "Eberhard" am Wochenende über Deutschland gejagt ist und auch in Franken schwere Schäden hinterlassen hat, erwarten Meteorologen in Kürze neue Sturmtiefs.

Sturmtief "Franz" bringt stürmisches Wetter bis zum Wochenende

"Weitere Sturmtiefs werden in dieser Woche erwartet", sagte Meteorologe Marco Manitta vom Deutschen Wetterdienst (DWD) in Offenbach am Montag. Nach "Dragi" am Samstag und "Eberhard" am Sonntag greifen voraussichtlich am Dienstag "die Ausläufer von Sturmtief "Franz" auf Deutschland über". Bis zum Wochenende werde es "windig bis stürmisch bleiben, teils mit Regen", sagte der Meteorologe. "Das unbeständige Wetter setzt sich fort."

Das gilt auch für die Region Franken - einzig am Dienstag wird ruhigeres Wetter erwartet, meldet der fränkische Wetterexperte Stefan Ochs. An dem Tag bleibt es weitgehend niederschlagsfrei und teils scheint sogar mal die Sonne durch. Bei bis zu 9 Grad weht der Wind nur schwach. Nur in den Bergen ist es stürmisch, dort sind auch Neuschnee und Glätte möglich, heißt es vom Deutschen Wetterdienst (DWD).

Ab Mittwoch wird es auch in Franken wieder stürmisch - Gewitter möglich

Schon in der Nacht zum Mittwoch bringt ein Tiefausläufer wieder Regen in die Region. Tagsüber gibt es dann am Mittwoch eine rasch wechselnde Bewölkung mit einzelnen Schauern. Die Temperaturen betragen in der Nacht um 4, am Tag um 8 Grad. Der Südwestwind ist in Böen stürmisch, in exponierten Lagen gibt es sogar Sturmböen Beaufort 9. Laut DWD kann es am Mittwoch auch vereinzelt kurze Gewitter geben.

In der Nacht zum Donnerstag folgen weitere Schauer, die oberhalb von 500 bis 600 Metern als Schnee herunter kommen. Örtlich blitzt und donnerst es. Vor allem im Bergland muss mit Glätte gerechnet werden. Das Wetter bleibt aller Voraussicht nach für mehrere Tage regnerisch und stürmisch.