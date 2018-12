Vor den Feiertagen wird es stürmisch in Franken: Wetterdienst warnt vor Sturmböen

Vor den Feiertagen wird es stürmisch: Der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnt in weiten Teilen Frankens vor Sturmböen der Stärke 2 von 4. Ab Freitagmorgen kommt es in vielen Landkreisen auch in tieferen Lagen zu Böen. Die Warnung gilt aktuell bis 19 Uhr am Freitagabend.

Weiße Weihnachten in Franken ist unwahrscheinlich - aber nicht unmöglich

Laut dem Wetterexperten Stefan Ochs steigen die Temperaturen bis zum Samstag auf elf Grad. Danach gibt es eine leichte Abkühlung auf acht Grad. Mit einer 70-prozentigen Wahrscheinlichkeit wird das Weihnachtswetter ruhig und windschwach mit Temperaturen zwischen acht und minus drei Grad. Zu 30 Prozent bleibt es wechselhaft und windig. In dem Fall kann es vereinzelt auch zu Schneefall kommen.

