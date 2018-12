Wettervorhersage: In Franken bleibt es kalt - Vorsicht vor rutschigen und glatten Straßen

Autofahrer in Bayern müssen sich auch am Donnerstagmorgen auf rutschige Straßen gefasst machen. Wegen Niederschlags am Vorabend gibt es auf vielen Straßen überfrierende Nässe, wie der Deutschen Wetterdienst (DWD) warnt. Die Glättegefahr soll bis zum späten Vormittag abnehmen. Am Donnerstag soll es überwiegend trocken bleiben.

Wie der Wetterexperte Stefan Ochs mitteilt, weht bis einschließlich Samstag der im Mittel schwache, in Böen aber auch gelegentlich frische Wind aus Ost. Damit ist Franken von der atlantischen Wärmezufuhr abgeschnitten und die feuchte Kaltluft bleibt uns erhalten. Es bilden sich zeitweise tiefe Wolken, aus denen gelegentlich ein paar Schneeflocken fallen können.

Temperaturen kaum über 0 Grad

Zwischendurch heitert es auch mal auf beziehungsweise auch nachts kann es zeitweise aufklaren.

Wenn die Sonne scheint, hat diese laut Wetterexperte kaum Einfluss auf die Temperaturen. Die Höchsttemperaturen liegen zwischen 0 und +2 Grad. Nachts kühlt es bei zeitweiligem Aufklaren deutlich stärker ab. Die Temperaturen liegen dann zwischen -3 und -7 Grad.

Am Sonntag erreicht Franken von Westen her eine Warmfront. Mittags beginnt es zu schneien, am Abend liegen ein paar Zentimeter Neuschnee, wie der Wetterochs prognostiziert. Die Niederschläge führen zu Verdunstungskälte und daher liegen die Temperaturen nachmittags bei -2 Grad. Der Wind dreht auf Südost. Weiterhin gibt es frische Böen.

