Wettervorhersage für Franken: Wie lange bleibt es noch warm?

Am Sonntagmorgen bestimmt ein atlantischer Tiefausläufer (Okklusion) mit Wolkenfeldern und einzelnen Regenfällen das Wetter. Im Tagesverlauf dringt am Sonntag mit in Böen mäßigen bis frischen Südwinden trockenere Luft zu uns vor, wie der Wetterochs mitteilt. Daher heitert es am Nachmittag auf und die Temperaturen steigen auf 15 Grad.

Am Montag scheint die Sonne fast ungestört, nur gelegentlich ziehen mal lockere hohe und mittelhohe Wolkenfelder durch. Nebel und Hochnebel schließen die Wettermodelle aus. Am Morgen könnte es geringfügig regnen, ansonsten bleibt es trocken. Maximal werden 15 bis 18 Grad erreicht, wobei die 18 Grad immerhin im Bereich der Dekadenrekorde für Mitte November liegen.

Langsame Abkühlung

Am Dienstag überquert uns eine schwache Kaltfront, wie der Wetterexperte prognostiziert. Es ist wechselnd bis stark bewölkt und gelegentlich regnet es. Der schwache bis mäßige Wind dreht auf Südwest bis West. Maximal werden 14 Grad erreicht.

Ab Mittwoch herrscht ruhiges Hochdruckwetter. Es ist teils heiter, teils trüb durch Nebel und Hochnebel. Die bodennahe Kaltluftschicht gewinnt wegen der langen Nächte an Mächtigkeit. Daher gehen die Höchsttemperaturen bis zum nächsten Wochenende von 12 auf 5 Grad zurück. Es treten dann auch verbreitet Nachtfröste bis -4 Grad auf.

