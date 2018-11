Wettervorhersage für Franken: So wird das Wetter am Freitag - Wochenende beginnt nass

Die zu Hochnebel neigende Wetterlage hält am Freitag noch an. Laut dem Wetterexperten Stefan Ochs sind lokale Zwischenaufheiterungen besonders am Freitagmorgen möglich. Bis auf vereinzelten Nieselregen bleibt es niederschlagsfrei. Die Temperaturen schwanken um 5 Grad. Der schwache Wind weht aus Südost.

Der Samstag wird trüb und regnerisch

Am Samstag ist es bei Temperaturen nahe 5 Grad trüb und regnerisch (ca. 3-6 Liter pro Quadratmeter). Der sehr schwache Wind weht aus wechselnden Richtungen.

Verursacht wird dieses Regengebiet am Samstag von feuchtmilder Luft, die angehoben wird und sich abregnet. Allerdings strömt diese nur oberhalb von 2500 Metern ein, weil die Westalpen im Weg sind. Der Regen fällt also aus großen Höhen und da dürfte einiges auf dem Weg nach unten verdunsten. Da scheinen die 3-6 mm der Wettermodelle eher zu hoch gegriffen.

Am Sonntag wie gewohnt

Am Sonntag ist es dann wieder wie gewohnt: Praktisch niederschlagsfrei, meist trüb durch Nebel oder Hochnebel, nur vereinzelt scheint mal die Sonne. Immerhin werden maximal 8 Grad erreicht. Es weht kaum ein Windhauch.

Aufklaren mit leichtem Frost gibt es am ehesten in der Nacht zum Freitag. Ansonsten liegen die Tiefsttemperaturen etwas über 0 Grad.

Zum Wochenbeginn kälter und trockener

Von Montag bis Mittwoch setzt sich mit leicht auffrischenden Nordostwinden kältere und trockenere Luft durch. Die Wahrscheinlichkeit für Aufheiterungen steigt. Dafür kühlt es dann in den zunehmend klaren Nächten auch auf 0 bis -5 Grad ab. Die Höchsttemperaturen gehen von 4 auf 2 Grad zurück. Nennenswerte Niederschläge fallen nicht.