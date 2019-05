Wettervorhersage für das Wochenende in Franken: Knacken wir die 30-Grad-Marke?

Am Wochenende bringt Hoch "Pia" sonniges und teils heißes Wetter nach Deutschland. Am Sonntag erwarten Wetter-Experten sogar einen Temperaturanstieg auf über 30 Grad, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Donnerstag mitteilte.

Am Freitag wird es laut Vorhersage lediglich im Norden Deutschlands wolkig. Hier kann es örtlich auch regnen. Im Süden - sowie in Franken - beeinflusst laut Wetterexperte Stefan Ochs eine sich auflösende Warmfront das Wetter. Einige wenige Wolken wechseln sich mit Sonne ab. Die Temperaturen liegen Freitag und Samstag zwischen 23 und 25 Grad. Ein schwacher Wind weht aus West.

Für den Sonntag sagt der Wetterochs für Franken sonniges und trockenes Wetter voraus. Bei strahlend blauem Himmel können wir uns auf rund 28 Grad freuen - und das sollten wir ausnutzen. Denn für den Beginn der nächsten Woche sagt Stefan Ochs eine Kaltfront voraus, die sich aus Westen nähert. Ob diese die warme Luft direkt verdrängen wird, kann der Experte noch nicht abschätzen

Bei dem tollen Wetter lohnt sich ein Besuch auf einem der Bierkeller in Franken - hier eine Auswahl.