Wetterumschwung am Wochenende: So wird das Wetter in Franken

Es bleibt kalt in Franken: Laut dem Wetterexperten Stefan Ochs beherrscht kalte Luft aus dem osten das Wetter am Samstag und in der Nacht zum Sonntag. Es ziehen einzelne Wolkenfelder durch, ab und zu heitert es aber auch mal auf. Es bleibt größtenteils trocken bei Temperaturen knapp unter dem Gefrierpunkt. In den Nächten kühlt es auf -3 bzw. -5 Grad ab. Der schwache Wind weht aus Ost.

Am Sonntag dreht dann das Wetter: Aus Westen zieht eine atlantische Wetterfront nach Franken. Es ist bedeckt mit leichten Schneefällen - wobei kaum mehr als 1-2 cm Neuschnee fallen sollten. Die Temperaturen steigen von -3 Grad am Morgen auf 0 Grad am Abend.

Ausblick: Wie wird das Wetter zu Weihnachten?

In er nächsten Woche wird das Wetter in Franken durch mildere Luft aus Süden bzw. Südwesten. Dabei werden vor allem in höheren Schichten mildere Luftmassen herangeführt. Es ist wechselnd bewölkt, teilweise auch neblig-trüb und nennenswerte Niederschläge werden nicht erwartet. Bei so einer windschwachen Lage ist immer schwer einzuschätzen, wie zäh sich bodennah Kaltluft wird halten können. Es werden Höchsttemperaturen von 0 bis +5 Grad erreicht, während es nachts auf 0 bis -5 Grad abkühlt.

Für Weihnachten liegen laut Ochs auch schon erste Prognosen vor: Demnach sieht es nach mildem Atlantikwetter aus. Aber wie unser Faktencheck zeigt, ist die weiße Weihnacht sowieso eher Mythos als Wahrheit. Wegen des langen Vorhersagezeitraums ist die Vorhersage für Weihnachten aber natürlich noch sehr unsicher.