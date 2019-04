Wetterochs: Schwere Sturmböen kommen auf Franken zu

Das sommerliche Wetter ist wohl zunächst vorbei. Das prognostiziert der Herzogenauracher Wetterexperte Stefan Ochs, besser bekannt als "Wetterochs".

Tagsüber gutes Wetter in Franken

Während am Mittwochnachmittag noch Temperaturen von bis zu 28 Grad Celsius herrschen, erreicht am Abend von Westen her eine Kaltfront Franken. "Regenschauer bringt diese Front kaum, dafür aber viel Wind", meint Stefan Ochs. Dabei können Böen mit der Stärke 8 Beaufort auftreten.

Heute am Mittwoch und morgen am Donnerstag scheint tagsüber die Sonne bei Temperaturen bis 28 Grad. Dabei wehen böig-frische Südostwinde. "Wenn diedeutschen Wettermodelle Recht behalten, dann wird es aber noch viel heftiger zur Sache gehen mit schweren Sturmböen Beaufort 10", teilt der "Wetterochs" mit. Dabei könnten Bäume umstürzen. " Das sieht jetzt für mich übertrieben aus, aber ganz ausschließen kann ich das natürlich auch nicht."

Regen am Wochenende erwartet

Am Donnerstagmittag soll es dann wieder sommerlich werden, bevor von Freitag auf Samstag eine Kaltfront Franken überquert. Ochs Prognose: "Am Freitag kommen im Tagesverlauf einzelne Regenfälle auf, die am Samstag in Schauer übergehen." Bis Samstagabend werden Gesamtniederschlagsmengen von drei bis zehn Litern pro Quadratmeter erwartet. "Die Trockenheit wird dadurch natürlich schon gelindert, aber ein Grund zur Entwarnung ist das nicht", informiert der Wetterexperte. Maximal werden nur noch 15 Grad Celsius erreicht.

Die weitere Wetterentwicklung ab Sonntag sei noch offen. Anhaltendes Tiefdruckwetter mit Regenfällen und Schauern ist ebenso möglich wie der Übergang zu einer heiteren und trockenen Hochdruckwetterlage. In den Nächten kühlt es auf zunächst auf 8 und ab dem Wochenende auf 4 Grad ab.

