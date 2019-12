DWD-Warnungen vor Sturmböen: Hier wird es in Franken ungemütlich

Aktuelle Unwetterwarnungen in Franken im Unwetter-Ticker: In welchen fränkischen Kreisen und Städten drohen Stürme, Gewitter, starke Regenfälle, Hagel und Überschwemmungen? Welche Gefahren bringt das Wetter mit sich? Was sagt der Deutsche Wetterdienst (DWD)?

Die neuesten Informationen zur Unwetterlage in Franken, Bayern und ganz Deutschland im Unwetter-Ticker bei inFranken.de.

Update vom 24.12.2019: Wetter-Warnungen für weite Teile Frankens

Laut Meldung des Deutschen Wetterdienstes (DWD) wird der Heiligabend in Teilen Frankens recht ungemütlich. Am Morgen des Heiligabend warnt der DWD vor markantem Wetter. Sturmböen sollen in einzelnen Regionen für Gefahr durch herabstürzenden Äste und Gegenstände sorgen.

Betroffen sind Regionen über 600 Meter. Im Detail gilt die Warnung von Dienstag, 12 Uhr bis Mittwoch, 0 Uhr, für folgende Regionen:

Kreis Bad Kissingen

Kreis Kronach

Kreis Rhön-Grabfeld

Auch für andere Regionen in Franken gibt der DWD Warnungen vor Sturmböen bekannt. Hier muss im Zeitraum Dienstag, 15 Uhr, bis zum Mittwoch, 10 Uhr, gerechnet werden:

Kreis Hof

Kreis Bayreuth

Update vom 22.12.2019: Sturmböen-Warnung für Unterfranken und Oberfranken

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnt vor Sturmböen in Oberfranken und Unterfranken. Die Warnung erstreckt sich von 20 Uhr am Sonntag (22. Dezember 2019) bis teilweise 6 Uhr am Dienstag (24. Dezember). Dabei besteht die dritthöchste Warnstufe (2 von 4). Ab einer Höhe von 800 beziehungsweise 1000 Metern können starken Winde auftreten.

Der DWD weist daraufhin, dass beispielsweise Äste von Bäumen herabstürzen können. Auch vor herumfliegenden Gegenständen wird gewarnt.

Folgende Gebiete sind betroffen:

Kreis Rhön-Grabfeld (Lagen über 800 Metern) – gültig von Sonntag (22.12.2019), 20 Uhr, bis voraussichtlich Montag (23.12.2019), 4 Uhr

Kreis Bad Kissingen (Lagen über 800 Metern) – gültig von Sonntag (22.12.2019), 20 Uhr, bis voraussichtlich Montag (23.12.2019, 4 Uhr

Kreis und Stadt Bayreuth (Lagen über 1000 Metern) – gültig von Sonntag (22.12.2019), 20 Uhr, bis voraussichtlich Dienstag (24.12.2019), 6 Uhr

Update vom 19.12.2019: Sturmböen-Warnung für Oberfranken und Unterfranken

Der Deutsche Wetterdienst warnt vor Sturmböen in Oberfranken und Unterfranken. Die Warnung erstreckt sich von 6 Uhr am Freitagmorgen (20. Dezember 2019) bis 17 Uhr am frühen Abend. Dabei besteht die dritthöchste Warnstufe (2 von 4). Ab einer Höhe von 800 Metern können die starken Winde auftreten.

Der DWD weist daraufhin, dass beispielsweise Äste von Bäumen herabstürzen können. Auch vor herumfliegenden Gegenständen wird gewarnt. Folgende Gebiete sind betroffen:

Stadt und Landkreis Bayreuth (Oberfranken)

Stadt und Landkreis Hof (Oberfranken)

Landkreis Bad Kissingen (Unterfranken)

Landkreis Rhön-Grabfeld (Unterfranken)

Update vom 15.12.2019, 06.17 Uhr: Erneute Sturmböenwarnung für Teile Frankens

Auch am Sonntag warnt der Deutsche Wetterdienst vor Sturmböen in Teilen Frankens. Die Sturmböen haben die Warnstufe zwei von vier. Herabfallende Gegenstände können für den Menschen gefährlich werden.

Von Mitternacht bis 18 Uhr gelten die Strumböen-Warnungen für folgende Städte und Landkreise:

Stadt und Kreis Hof in Lagen über 800 Meter

Stadt und Kreis Bayreuth in Lagen über 800 Meter

Ab 4 Uhr bis 14 Uhr gelten am Sonntag Warnungen vor Sturmböen für folgende Städte und Landkreise:

Kreis Kitzingen

Kreis Neustadt a.d. Aisch - Bad Windsheim

Bad Kissingen, Lagen über 400 Meter

Kreis und Stadt Ansbach

Kreis Rhön-Grabfeld, Lagen über 400 Meter

Kreis Miltenberg

Kreis und Stadt Würzburg

Update vom 14.12.2019, 19.20 Uhr: Besonders in Höhenlagen bleibt es stürmisch

Vor allem im Westen Frankens bleibt es stürmisch: Der DWD warnt für die Landkreise Bad Kissingen und Rhön-Grabfeld weiterhin vor Sturmböen in Höhenlagen. Außerdem könne es im Kreis Rhön-Grabfeld zu starken Gewittern kommen.

Update vom 14.12.2019, 14.15 Uhr: Warnung vor starken Gewittern

Der DWD hat seine Sturmwarnungen für den Samstag nochmals konkretisiert. S erwarten die Wetterexperten starke Gewitter bzw. stürmische Böen für die Landkreise Bamberg, Bayreuth, Erlangen-Höchstadt und Forchheim.

Die Warnungen gelten zunächst bis 15 Uhr.

Update vom 14.12.2019: Amtliche Warnung vor Sturmböen ausgeweitet

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) hat die amtliche Warnung vor Sturmböen am Samstag, 14. Dezember 2019, ausgeweitet.

Ab 8 Uhr bis 18 Uhr gelten in folgenden Städten und Landkreisen die Warnstufe zwei von vier:

Schweinfurt

Bamberg

Stadt Erlangen

Kreis Main-Spessart

Kreis Neustadt a.d. Aisch-Bad Windsheim

Kreis Nürnberger Land

Kreis und Stadt Würzburg

Kreis Forchheim

Stadt Schwabach

Stadt Nürnberg

Kreis Weißenburg-Gunzenhausen

Kreis Erlangen-Höchstadt

Kreis Rhön-Grabfeld

Kreis Bad Kissingen

Kreis Kitzingen

Kreis Haßberge

Kreis und Stadt Aschaffenburg

Kreis Roth

Kreis und Stadt Fürth

Ab 10 Uhr bis 18 Uhr gelten in folgenden Städten und Kreisen die Warnstufe zwei von vier:

Kreis Kronach

Kreis Kulmbach

Kreis und Stadt Hof

Kreis Lichtenfels

Kreis und Stadt Bayreuth

Kreis und Stadt Coburg

Es besteht die Gefahr durch herabfallender Gegenstände, wie zum Beispiel Äste.

Update vom 13.12.2019: Amtliche Warnung vor orkanartigen und schweren Sturmböen

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) hat für Samstag, 14. Dezember 2019, eine amtliche Warnung vor Sturmböen herausgegeben. Vor allem die Menschen im Raum Bayreuth sollten morgen ganztags auf sich aufpassen: Für Kreis und Stadt Bayreuth (Lagen über 1000 Meter) gilt die zweithöchste Warnstufe. Hier warnt der DWD von 9 bis 22 Uhr vor orkanartigen Böen.

Schwere Sturmböen werden darüber hinaus von 6 Uhr bis Mitternacht in Kreis und Stadt Hof erwartet. Für Kreis und Stadt Ansbach sowie für den Kreis Miltenberg gilt eine Warnung vor Sturmböen von 6 bis 18 Uhr.