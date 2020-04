Wetterdienst warnt: Sturmböen fegen heute erneut durch Franken

Aktuelle Unwetterwarnungen in Franken im Unwetter-Ticker: In welchen fränkischen Kreisen und Städten drohen Stürme, Gewitter, starke Regenfälle, Hagel und Überschwemmungen? Welche Gefahren bringt das Wetter mit sich? Was sagt der "Deutsche Wetterdienst (DWD)"?

Die neuesten Informationen zur Unwetterlage in Franken, Bayern und ganz Deutschland im Unwetter-Ticker bei inFranken.de.

Update vom 21.04.2020, 7.30 Uhr: Sturmwarnung in ganz Franken

Inzwischen hat der Deutsche Wetterdienst (DWD) die amtliche Warnung vor Sturmböen auf ganz Franken ausgeweitet. Zwischen 9 und 21 Uhr am Dienstag gilt die Warnung für alle fränkischen Landkreise.

Es können Sturmböen mit einer Geschwindigkeit von bis zu 70 km/h auftreten. Der DWD warnt, dass durch herumfliegende Gegenstände und herabstürzende Äste Gefahr bestehen könnte.

Update vom 20.04.2020, 19.15 Uhr: Sturmböen fegen durch Franken

Am Montagabend (20. April 2020) warnt der "Deutsche Wetterdienst" vor Sturmböen in Franken. Diese bezieht sich auf die Gefahrenstufe 2 von 4. "Achten Sie besonders auf herabfallende Gegenstände", heißt es von Seiten des "DWD".

Folgende Bereiche der Region sind betroffen:

Kreis Rhön-Grabfeld

Kreis Bad Kissingen

Stadt und Kreis Hof

Stadt und Kreis Bayreuth

Kreis Wunsiedel

Die "DWD"-Warnung gilt für Lagen ab 800 Metern. Sie gelten bis 9 Uhr am Dienstagmorgen.

Update vom 11.03.2020, 18.50 Uhr: Wetterdienst warnt vor Sturmböen in der Nacht und am Donnerstag

Der "Deutsche Wetterdienst" warnt vor Sturmböen: Diese betreffen in Franken die Stufe 2 von 4. In einigen Orten wird es schon in der Nacht auf Donnerstag (12. März 2020) sehr windig - in anderen wird es dann erst tagsüber stürmisch.

Außerdem gibt der Wetterdienst Hinweis auf mögliche Gefahren: "Es können zum Beispiel einzelne Äste herabstürzen. Achten Sie besonders auf herabfallende Gegenstände", heißt es von Seiten des "DWD".

Warnmeldung für den Zeitraum: Donnerstag 12. März 03.00 Uhr bis voraussichtlich 09.00 Uhr

In folgenden Orten werden Sturmböen Donnerstag Nacht erwartet:

Kreis und Stadt Hof, Lagen über 800 Meter

Kreis Bad Kissingen, Lagen über 800 Meter

für Kreis Rhön-Grabfeld, Lagen über 800 Meter

für Kreis und Stadt Bayreuth, Lagen über 800 Meter

Warnmeldung für den Zeitraum: Donnerstag 12. März 09.00 Uhr bis voraussichtlich 16.00 Uhr

In folgenden Orten werden Sturmböen am Donnerstag tagsüber erwartet:

Kreis Neustadt a.d. Aisch-Bad Windsheim

Kreis Erlangen-Höchstadt

Kreis Kronach

Kreis Nürnberger Land

Kreis Main-Spessart

Kreis und Stadt Ansbach

Kreis Miltenberg

Stadt Schwabach

Kreis und Stadt Würzburg

Kreis Forchheim

Stadt Nürnberg

Kreis Kulmbach

Kreis und Stadt Bamberg

Kreis Lichtenfels

Kreis Bad Kissingen

Kreis und Stadt Hof

Kreis und Stadt Schweinfurt

Kreis und Stadt Bayreuth

Kreis Haßberge

Kitzingen

Kreis und Stadt Aschaffenburg

Kreis Roth

Update vom 10.03.2020, 16.15 Uhr: Sturmböen in der Nacht - DWD warnt in Franken

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch (11. März 2020) wird vor Sturmböen in der Region gewarnt. Das gab das "Deutsche Wetterdienst" am Dienstagnachmittag bekannt.

Folgende Gebiete sind von der Warnung betroffen:

Oberfranken: Stadt und Kreis Bamberg, Stadt und Kreis Hof, Stadt und Kreis Coburg, Stadt und Kreis Bayreuth, Kreis Lichtenfels, Kreis Kulmbach, Kreis Forchheim, Kreis Kronach,

Mittelfranken: Stadt Nürnberg und Kreis Nürnberger Land, Stadt und Kreis Fürth, Stadt Erlangen und Kreis Erlangen-Höchstadt, Kreis Neustadt/Aisch-Bad Windsheim, Stadt und Kreis Ansbach, Stadt Schwabach, Kreis Roth

Unterfranken: Kreis Bad Kissingen, Kreis Kitzingen, Kreis Main-Spessart, Stadt und Kreis Schweinfurt, Kreis Miltenberg, Kreis Haßberge, Stadt und Kreis Würzburg, Stadt und Kreis Aschaffenburg

Diese "DWD"-Warnungen gelten für folgenden Zeitraum: Dienstagabend, 22.00 Uhr bis Mittwochmorgen, 10.00 Uhr.

Am Dienstagabend fegen bereits Sturmböen durch Teile Ober- und Unterfrankens. Der Wetterdienst warnt ab 18 Uhr für Bad Kissingen, Hof und Bayreuth.

Update vom 09.03.2020, 19.45 Uhr: Sturm über Franken in der Nacht auf Dienstag

Auch zu Beginn der neuen Woche wird es stürmisch in Franken. Betroffen sind laut dem Deutschen Wetterdienst (DWD) vor allem die Höhenlagen über 800 Meter. Für die Landkreise Bad Kissingen, Hof, Rhön-Grabfeld und Bayreuth warnt der DWD hier vor Sturmböen in der Zeit von 4 Uhr bis 12 Uhr am Dienstag.

Aber auch andernorts wird es stürmisch: Bei Temperaturen zwischen 4 und 11 Grad kann der Wind aus Südwest gebietsweise stark und in stürmischen Böen wehen.

Update am 06.03.2020, 07.00 Uhr: Hier erwartet der Wetterdienst Sturmböen

Am Morgen warnt der Deutsche Wetterdienst (DWD) vor Sturmböen in Franken. Von 6 Uhr am Morgen bis Samstagabend, 18 Uhr, soll es in folgenden Kreisen und Städten zu starkem Wind kommen:

Kreis und Stadt Hof, Lagen über 800 Meter

Lagen über 800 Meter Kreis und Stadt Bayreuth, Lagen über 800 Meter

Update am 29.02.2020, 14.30 Uhr: Hier kann es laut DWD stürmisch werden

Nachdem der Deutsche Wetterdienst bereits am Donnerstag Warnung vor Sturmböen in höheren Lagen herausgegeben hat, warnt der DWD nun auch in sämtlichen fränkischen Städten und Landkreisen unter 800 Metern vor stürmischem Wetter. Zudem sagt der aktuelle Wetterbericht für die Region Regen voraus.

Die amtlichen Warnungen bestehen bis in die Nacht und betreffen folgende Regionen:

Kreis Main-Spessart

Stadt und Kreis Aschaffenburg

Stadt und Landkreis Bad Kissingen

Kreis Miltenberg

Stadt und Kreis Coburg

Kreis Rhön-Grabfeld

Kreis Haßberge

Kreis Kitzingen

Stadt und Landkreis Bamberg

Stadt und Landkreis Kulmbach

Stadt und Kreis Bayreuth

Stadt und Kreis Hof

Stadt und Landkreis Schweinfurt

Kreis Lichtenfels

Stadt Nürnberg und Nürnberger Land

Kreis Forchheim

Stadt und Kreis Fürth

Stadt und Landkreis Würzburg

Stadt Erlangen und Kreis Erlangen-Höchstadt

Stadt und Kreis Ansbach

Kreis Kronach

Kreis Neustadt/Aisch-BAd Windsheim

Kreis Roth

Kreis Weißenburg-Gunzenhausen

Stadt Schwabach

Update am 28.02.2020, 15.45 Uhr: Sturmböen am Wochenende

In den Landkreisen Bad Kissingen, Bayreuth, Hof und Rhön-Grabfeld bestehen aktuell amtliche Warnungen des Deutschen Wetterdienstes vor Sturmböen. Diese gelten für die Regionen in Lagen über 800 Metern und bestehen bis zum Sonntagnachmittag. Der DWD warnt in diesem Zusammenhang auch vor herabfallenden Gegenständen, wie herabstürzenden Ästen.

Update am 27.02.2020, 19.00 Uhr: Warnung vor starken Gewittern

Nachdem der Deutsche Wetterdienst in einigen Teilen Frankens bereits vor schweren Sturmböen gewarnt hat, die bis in den frühen Freitagmorgen gelten, gibt es jetzt noch weitere Unwetter-Warnungen. Während in manchen Regionen auch starker Schneefall für Glätte auf den Straßen sorgt, bestehen in folgenden Städten und Landkreisen am Donnerstagabend zudem Warnungen vor starken Gewittern der Stufe zwei von vier:

Nürnberg und Nürnberger Land

Stadt und Kreis Ansbach

Kreis Roth

Stadt und Landkreis Bayreuth

Kreis Miltenberg

Stadt Schwabach

Landkreis Main-Spessart

Kreis Neustadt/Aisch-Bad Windsheim

Stadt und Kreis Schweinfurt

Stadt und Kreis Würzburg

Stadt Erlangen und Landkreis Erlangen-Höchstadt

Stadt und Landkreis Bamberg

Stadt Forchheim

Kreis Kitzingen

Kreis Haßberge

Stadt und Landkreis Fürth

Kreis Lichtenfels

Kreis Kulmbach

Stadt und Landkreis Coburg Kreis Weißenburg-Gunzenhausen

Stadt und Kreis Hof

Update am 27.02.2020, 16.35 Uhr: Schwere Sturmböen ab Donnerstagnachmittag

Es bleibt stürmisch in Franken. Der DWD warnt abermals vor schweren Sturmböen in der Region. Ab Donnerstagnachmittag können sie auftreten. Die Warnungen gelten bis zum frühen Freitagmorgen, berichtet der DWD. Besonders betroffen ist Mittelfranken.

Konkrete Warnmeldungen gibt es für folgende Regionen:

Stadt und Kreis Ansbach

Stadt und Kreis Fürth

Nürnberger Land

Stadt Schwabach

Kreis Roth

Kreis Weißenburg-Gunzenhausen

Kreis Neustadt-Aisch-Bad Windsheim

Update am 24.02.2020, 19.15 Uhr: Sturmböen fegen durch Franken

Der DWD hat aktuelle Warnungen veröffentlicht. Dabei handelt es sich um Warnhinweise vor "Sturmböen" in der Region. Betroffen von den starken Windstößen sind laut "DWD" Lagen ab 800 Höhenmetern. Folgende fränkische Regionen sind betroffen:

Oberfranken: Stadt Bayreuth und Landkreis Bayreuth, Stadt Hof und Landkreis Hof

Unterfranken: Landkreis Bad Kissingen, Landkreis Rhön-Grabfeld

"Es können zum Beispiel einzelne Äste herabstürzen. Achten Sie besonders auf herabfallende Gegenstände", heißt es von Seiten des Wetterdienstes.

Update am 23.02.2020, 10.08 Uhr: Warnung vor Sturmböen in Mittel- und Oberfranken bis Montag

Der "DWD" hat seine Warnmeldungen aktualisiert und zeitlich erweitert. Ab Sonntagvormittag bis in die Nacht zum Montag hinein kann es in nahezu allen Regionen in Mittelfranken und Oberfranken zu schweren Sturmböen (Stufe 2 von 4) kommen.

Vereinzelt können dabei zum Beispiel Bäume entwurzelt oder Dächer beschädigt werden. Wer nach draußen geht, sollte besonders auf herabstürzende Äste, Dachziegel oder Gegenstände achten, warnt der Wetterdienst. Am Sonntag finden in Franken viele Faschingsumzüge statt, unter anderem in Nürnberg, Bayreuth und Coburg.

Faschingsumzug in Thüringen abgesagt

Im Nachbarland Thüringen wurde am Sonntag bereits der Faschingsumzug in Heiligenstadt wegen Sturmgefahr abgesagt - aus Sicherheitsgründen, wie das Lagezentrum der Polizei bestätigte.

Carnevalsvereinschef Volker Lamprecht sagte MDR Thüringen, die Sicherheit der Umzugsteilnehmer und Zuschauer liege dem Verein sehr am Herzen. Man wolle daher nun in der Stadthalle feiern. Das närrische Treiben beginne dort bei freiem Eintritt ab 14.00 Uhr.

Der Deutsche Wetterdienst hatte am Samstagabend auch eine Unwetterwarnung für große Teile Thüringens herausgegeben. Der größte Thüringer Karnevalsumzug soll ab Sonntagmittag wie geplant durch Erfurt ziehen.

Update am 23.02.2020, 6.00 Uhr: Sturmtief trifft zuerst Unterfranken - Faschingszüge müssen sich auf Wind und Regen einstellen

Bereits am Sonntagmorgen trifft Tief "Yulia" die Region. Das Zentrum des Sturmtiefs wird vermutlich Norddeutschland treffen und dann nach Osten weiterziehen. Franken bringt es dennoch einen windigen und verregneten Tag.

Narren müssen sich also festhalten. "Die Faschingsumzüge am Wochenende müssen demnach sturm- und wasserfest sein", erklärte Meteorologe Lars Kirchhübel vom DWD in Offenbach am Samstag. Bei Temperaturen von bis zu 18 Grad werde es zudem ungewöhnlich mild.

Im ganzen Land könne es zu stürmischen Böen und Sturmböen kommen. Verbreitet treten Sturmböen Beaufort 9 und einzelne schwere Sturmböen Beaufort 10 auf. In solchen Fällen gibt es typischerweise lokal herabgewehte Dachziegel und vereinzelt umgestürzte Bäume, meldet der fränkische Wetterexperte Stefan Ochs.

Update am 22.02.2020, 19.45 Uhr: DWD warnt vor orkanartigen und schweren Sturmböen ab Sonntagmorgen

Narren in Franken sollten am Faschingssonntag (23. Februar 2020) gut festhalten: Der Deutsche Wetterdienst (DWD) hat für weite Teile Frankens Sturmwarnungen ausgegeben. In vier Kreisen gilt sogar die zweithöchste Warnstufe, hier kann es zu orkanartige Böen können. Nachdem Sturmtief "Sabine" Mitte des Monats für Verletzte und schwere Schäden in Franken gesorgt hat, fegt am Sonntag "Yulia" über Franken hinweg.

Für folgende fränkische Kreise gilt am Sonntag ab 9 Uhr eine Warnung vor orkanartigen Böen (Stufe 3 von 4).

Oberfranken:

Kreis und Stadt Bayreuth (Lagen über 800 Meter)

(Lagen über 800 Meter) Kreis und Stadt Hof (Lagen über 800 Meter)

Unterfranken:

Kreis Rhön-Grabfeld (Lagen über 800 Meter)

(Lagen über 800 Meter) Kreis Bad Kissingen (Lagen über 800 Meter)

Laut DWD besteht die Gefahr, dass Bäume entwurzelt und Dächer beschädigt werden können. Alle Fenster und Türen sollten geschossen und Gegenstände im Freien gesichert werden. Ein Aufenthalt im Freien sollte möglichst vermieden werden.

In diesen Landkreisen kann es zu schweren Sturmböen (Stufen 2 von 4) kommen:

Oberfranken:

Kreis und Stadt Bamberg

Kreis Kulmbach



Mittelfranken:

Kreis und Stadt Ansbach

Kreis Erlangen-Höchstadt

Kreis Neustadt a.d. Aisch-Bad Windsheim

Unterfranken:

Kreis Haßberge

Kreis und Stadt Schweinfurt

Kreis Kitzingen

Kreis und Stadt Würzburg

Diese Landkreise sind von Sturmböen betroffen:

Oberfranken:

Kreis Forchheim

Kreis Lichtenfels

Kreis Kulmbach

Kreis Kronach

Kreis Coburg

Mittelfranken:

Stadt Erlangen

Stadt Nürnberg

Kreis Nürnberger Land

Stadt Schwabach

Kreis Roth

Kreis und Stadt Fürth

Kreis Weißenburg-Gunzenhausen

Unterfranken:

Kreis und Stadt Aschaffenburg

Kreis Main-Spessart

Kreis Miltenberg

Update am 21.02.2020, 19.00 Uhr: In der Nacht zum Samstag und am Tag kann es zu Sturm kommen

Zwischen etwa 6 Uhr in der Früh am Samstag (22. Februar 2020) bis in den Abend gegen 20 Uhr kann es in weiten Teilen Frankens zu Sturmböen der Stufe 2 (von vier) kommen. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnt vor herabfallenden Ästen und anderen Gegenständen.

Besonders betroffen seien Lagen ab 600 Meter in den Landkreisen Kulmbach, Bayreuth, Hof, Rhön-Grabfeld, Kronach sowie Bad Kissingen.

Update am 20.02.2020, 11.30 Uhr: Wetterdienst warnt vor Sturmböen in der Nacht

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnt für Freitag (21. Februar 2020) zwischen Mitternacht und 6 Uhr vor Sturmböen in etlichen Bereichen Frankens. Demnach besteht die Gefahr des Auftretens von Sturmböen der Stufe 2 von 4 in zahlreichen Gemeinden in Ober-, Mittel- und Unterfranken.

Der DWD weist darauf hin, dass vereinzelt Bäume entwurzelt oder Dächer beschädigt werden können. Insbesondere auf herabstürzende Äste, Dachziegel oder Gegenstände sollte geachtet werden.

