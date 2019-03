Wetteraussichten für das Wochenende in Franken: Wann kommt jetzt endlich mal ein Hoch?

Erst weiterhin stürmisch, dann Besserung in Sicht: So wird das Wetter in Franken! Es ist fast etwas wie im April: Typisches wechselhaftes Wetter, mal Schnee, mal strahlenblauer Himmel, mal gefühlter Weltuntergang.

Die Wetterkapriolen sind in Franken noch nicht ganz vorbei. Am Mittwochabend erneuerte der Deutsche Wetterdienst (DWD) seine Unwetterwarnungen für Franken. Sturmböen der Stärke 2 von 4 drohen den ganzen Donnerstag über in vielen Städten und Kreisen. Es bleibt also ungemütlich.

Schnee am Freitag

Laut "Wetterochs" Stefan Ochs aus Herzogenaurach hat der Donnerstag und auch der Freitag mehr als nur Sturmböen zu bieten: "Oberhalb von 500 m kann anfangs auch nasser Schnee fallen. Die Temperaturen liegen zunächst bei 5 Grad und steigen dann im Laufe des Freitagnachmittags auf 10 Grad.", schreibt er am Mittwochabend. Die Tage werden voraussichtlich bedeck und weniger freundliche sein. In vielen Teilen Franken wird es nass.

Für das Wochenende lösen sich die Wolken nur zögerlich auf, so der Wetterochs. Zu Beginn des Wochenendes wird es in Franken regnerisch bleiben, nach und nach wird es aber schöner. Samstag pendeln sich die Höchsttemperaturen bei ewa 14 Grad ein.

Sonntag: Erst warm, dann kalt

Der Sonntag beginnt schön: 18 Grad wird das Thermometer erreichen, so die Prognose des Wetterochs. Doch die Freude wird wohl nur kurz wehren. Denn am Nachmittag erreicht Franken offenbar die nächste Kaltfront.

Montag wird dann wieder nass, Schauer und kalte Temperaturen machen den Wochenstart ungemütlich. Aber: "Am Dienstag und Mittwoch baut sich bei uns in der nächsten Woche ein starkes Hoch auf. Damit ist dann der wechselhafte und niederschlagsreiche Witterungsabschnitt beendet." so der Wetterochs. Wir hoffen, er behält Recht!