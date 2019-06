Wetter zu Pfingsten: Von sonnig und warm bis zu Starkregen, Gewittern und Hagel

Das Wetter zu Pfingsten wird zweigeteilt: Während es am Sonntag in Franken weitgehend sonnig und trocken bleibt, zieht am Pfingstmontag eine Kaltfront über die Region. Dabei drohen dann Gewitter, Starkregen, Sturmböen und sogar Hagel.

Als "schwierig" bezeichnet der fränkische Wetterexperte Stefan Ochs die Wettervorhersage für die kommenden Tage. Der Grund: Auf absehbare Zeit liege die Region im Bereich einer Luftmassengrenze, die heiße Luft im Südosten von kühler Luft im Nordwesten trennt.

Warmfront am Sonntag - abends schon erste Gewitter in Bayern möglich

Am Sonntag steckt die Region noch voll in einer Warmfront-Phase. Es wird wechselnd bewölkt mit zeitweiligen Aufheiterungen. Wahrscheinlich bleibt es trocken. Einige Wettermodelle halten einzelne Schauer ab dem späten Nachmittag für möglich. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) erwartet Gewitter lediglich in den Alpen. Über Gewitter oder Unwetter in Franken halten wir Sie in unserem Unwetter-Ticker auf dem Laufenden. Die Höchsttemperaturen liegen bei 27 Grad. Der schwache bis mäßige Wind weht aus Südost.

Am Pfingstmontag drohen Starkregen, Gewitter, Sturm und Hagel

Am Pfingstmontag jedoch erwartet die Wetterexperten eine Kaltfront-Phase. Der Wind dreht auf Nordwest. Zeitweise scheint zwar die Sonne, doch spätestens am Abend treten Regenschauer und Gewitter auf. Dabei drohen Wolkenbrüche, Hagel und Sturmböen - vor allem in der Westhälfte Bayerns. Maximal werden am Montag 24 bis 27 Grad erreicht.

Für den Dienstag laufen die Prognosen stark auseinander. Entweder es kommen weitere Schauer bei nur 22 Grad oder zeitweiliger Sonnenschein bei 26 Grad.

Am Mittwoch wird es insgesamt wieder etwas kühler mit vereinzelten Schauer bei 19 bis 22 Grad, bevor sich am Donnerstag wieder die wärmere Luft durchsetzt.