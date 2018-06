Wetter-Wahnsinn am Wochenende: Heftige Gewitter, Hagel, Überschwemmungen in Franken

Wochenend-Wetter: "Die Gewitter können sehr heftig ausfallen"





Am Dienstag bringt eine Kaltfront neue Gewitter





Temperaturrekorde im April, Mai und Juni





Das Wetter in Deutschland, Bayern und Franken kommt nicht zur Ruhe: Die Wetter-Kapriolen der vergangenen Tage setzen sich am Wochenende (9. und 10. Juni) und sogar im Laufe der kommenden Woche fort. Das berichtet Wetterexperte Stefan Ochs aus Herzogenaurach in seiner aktuellen Wetterprognose für Franken. Soll das jetzt immer so weitergehen? Zumindest vorerst ist kein Ende abzusehen: Für das Wochenende prognostiziert der "Wetterochs" sehr heftige Gewitter, große Hagelansammlungen, Überschwemmungen und Sturmböen."Bis einschließlich Montag hält das 30 Grad schwüle und gewittrige Wetter an. Weil die Luft bei uns zusammenströmt (tiefer Luftdruck), sammelt sich immer mehr Wasserdampf an", erklärt Stefan Ochs die gewittrige Wetterlage. "Die Gewitter können daher sehr heftig ausfallen mit großen Hagelansammlungen, Überschwemmungen und einzelnen Sturmböen." Vorsicht Autofahrer: Bei den starken Regenfällen kann es auf Frankens Straßen vermehrt zu Aquaplaning kommen. Wir erklären Ihnen in unserem Ratgeber-Artikel zum Phänomen Aquaplaning , wie Sie richtig reagieren.In den Nächten kühle es bis auf 16 Grad ab. Örtlich könne sich Nebel bilden. Außerhalb der Gewitter wehe nur ein schwacher Wind.Auch der Deutsche Wetterdienst sagt für das Wochenende teils schwere Unwetter in Bayern voraus. Am Samstag soll es bereits vormittags vereinzelt Gewitter geben, ab Mittag wieder häufiger schwere Gewitter. "Dabei stürmische Böen bis 70 km/h, Hagel und Unwetter durch heftigen Starkregen zwischen 30 und 70 Liter pro Quadratmeter innerhalb kürzester Zeit. 24 Grad im Oberallgäu, 31 Grad am Untermain." In der Nacht auf Sonntag und am Sonntagvormittag soll die Wetterlage sich vorübergehend etwas beruhigen. "Am Montag erst Sonne. Zunächst in Franken, am Nachmittag und Abend auch in den übrigen Regionen Schauer und teils kräftige Gewitter. 24 bis 31 Grad."Dann sinken die Temperaturen laut "Wetterochs", denn eine Kaltfront ist von Norden her im Anmarsch: Daher sei von Dienstag auf Mittwoch noch einmal mit starken Gewittern zu rechnen. Die Höchsttemperaturen gehen auf 27 Grad beziehungsweise 24 Grad zurück. Der "Kälteeinbruch" ist aber schon am Donnerstag wieder vorbei, ein neues Hoch baut sich auf und die Temperaturen klettern fleißig gen 30-Grad-Marke.Die Temperaturen liegen derzeit klar über dem langjährigen Mittel - 2018 könnte ein neues Rekordjahr werden. Stefan Ochs erklärt: "Mit dem Begriff 'Schafskälte' mag ich den vorübergehenden Temperaturrückgang Mitte nächster Woche gar nicht mehr in Verbindung bringen, denn wir bleiben über den langjährigen Mittelwerten der Temperatur. Bisher liegt der Juni von den Temperaturen her über dem Rekordjahr 2003. Das könnte nach April und Mai der dritte Monat mit einem Wärmerekord werden!"