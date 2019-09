Stürmischer Wochenstart: Jetstream bringt eisige Polarluft und Frost nach Deutschland

Vor ein paar Tagen war der kalendarische Herbstanfang. Das Wetter scheint sich ebenfalls mit großen Schritten hin zur kalten Jahreszeit zu bewegen. Laut Wetterexperte Stephan Ochs bleibt es wechselhaft und stürmisch. Seiner Wetterprognose zufolge kann es am Wochenende zu Regenschauern kommen.

Wetter: Sturm zum Wochenstart

Stürmisch wird es zum Start in die neue Woche. Laut The Weather Channel ist mit starken Böen in der Nacht auf Montag (30. September 2019) zu rechnen. Diese können Beaufort 9 erreichen.

Weitere spannende Wetterinformationen finden Sie auf weather.com

Ab Dienstag soll sich in Deutschland ein Tiefdruckgebiet anbahnen. Das Tief "Mortimer" erreicht demnach die Region. Polare Kaltluft strömt zu uns und bringt Bodenfrost, Nebel und kalte Temperaturen mit sich. Grund dafür ist das Phänomen "Jetstream": Dabei handelt es sich um ein Starkwindband, das im Herbst über Deutschland liegt. Dieses Band kann Tiefdruckgebiete lenken. Die Stürme können sich also bis Mitte der Woche ziehen.