Starke Gewitter am Dienstagabend: Hier warnt der Deutsche Wetterdienst

Aktuelle Unwetterwarnungen in Franken im Unwetter-Ticker: In welchen fränkischen Kreisen und Städten drohen Stürme, Gewitter, starke Regenfälle, Hagel und Überschwemmungen? Welche Gefahren bringt das Wetter mit sich? Was sagt der Deutsche Wetterdienst (DWD)?

Die neuesten Informationen zur Unwetterlage in Franken, Bayern und ganz Deutschland im Unwetter-Ticker bei inFranken.de.

Update vom 1.10.2019, 19.38 Uhr: Gewitterwarnung für Unterfranken ausgeweitet

Der DWD hat seine Warnung vor schweren Gewittern in Unterfranken und zwei weitere Regionen ergänzt. Warnstufe 2 von 4 (starkes Gewitter) gilt jetzt auch hier:

Kreis Kitzingen

Kreis Haßberge

Die vorangegangenen Warnmeldungen haben weiterhin Bestand.

Update vom 1.10.2019, 19.13 Uhr: Starke Gewitter in weiten Teilen Unterfrankens

Laut Deutschem Wetterdienst (DWD) kommt es aktuell zu starken Gewittern in weiten Teilen Unterfrankens. Folgende Regionen sind betroffen:

Kreis und Stadt Aschaffenburg

Kreis Main-Spessart

Kreis Miltenberg

Kreis Bad Kissingen

Kreis und Stadt Würzburg

Kreis und Stadt Schweinfurt

Hier gilt die Warnstufe 2 von 4 (starke Gewittern). Örtlich kann es Blitzschlag geben, vereinzelt können beispielsweise Bäume entwurzelt und Dächer beschädigt werden. Während des Platzregens sind kurzzeitig Verkehrsbehinderungen möglich.

Update vom 30.09.2019: Ganz Franken weiterhin von Sturmböen bedroht

Der Deutsche Wetterdienst hält weiterhin Unwetterwarnungen für ganz Franken aufrecht. Bis 15 Uhr gilt eine Amtliche Warnung vor Sturmböen. Es treten laut DWD Sturmböen mit Geschwindigkeiten zwischen 70 km/h (20m/s, 38kn, Bft 8) und 85 km/h (24m/s, 47kn, Bft 9) anfangs aus südwestlicher, später aus westlicher Richtung auf.

Bis zum Nachmittag zieht ein Sturmtief über Bayern hinweg und sorgt für kräftigen Wind und teilweise orkanartige Böen, teilte der DWD mit. Vor allem im Mittelgebirge und auf hohen Alpengipfeln kommt es zu vereinzelten orkanartigen Böen. Im Tagesverlauf soll sich die Sonne aber öfter zeigen und der Wind abnehmen.

Update vom 29.09.2019: DWD warnt vor Sturmböen

Der Deutsche Wetterdienst warnt: In weiten Teilen Frankens kann es am Sonntagnachmittag und -abend, in der Nacht zum Montag sowie am Montag zu Sturmböen kommen. Fast ganz Franken ist betroffen.

Teilweise gelten die amtlichen Warnungen des DWD bis hinein in den Montagnachmittag (circa 15 Uhr). Gewarnt wird vor Sturmböen (Stufe 2 von 4). Dabei können zum Beispiel einzelne Äste herabstürzen. Bewohner der Regionen, in denen gewarnt wird, sind dazu aufgerufen, besonders auf herabfallende Gegenstände Acht zu geben.

Gewarnt wird in folgenden Regionen Frankens (alphabetisch sortiert):

Kreis und Stadt Ansbach

Kreis und Stadt Aschaffenburg

Kreis Bad Kissingen

Kreis und Stadt Bamberg

Kreis und Stadt Bayreuth

Kreis und Stadt Coburg

Kreis Erlangen-Höchstadt und Stadt Erlangen

Kreis Forchheim

Kreis und Stadt Fürth

Kreis Haßberge

Kreis und Stadt Hof

Kreis Kitzingen

Kreis Kronach

Kreis Kulmbach

Kreis Lichtenfels

Kreis Main-Spessart

Kreis Miltenberg

Kreis Neustadt Aisch-Bad Windsheim

Kreis Nürnberger Land und Stadt Nürnberg

Kreis Rhön-Grabfeld

Kreis Roth

Stadt Schwabach

Kreis und Stadt Schweinfurt

Kreis Weißenburg-Gunzenhausen

Kreis und Stadt Würzburg

Wettexperten rechnen zum Wochenstart mit starken Stürmen in Franken.

Update vom 27.09.2019: Wetterdienst warnt vor starken Gewittern in Franken

Der Deutsche Wetterdienst macht in einer amtlichen Warnung auf starke Gewitter in Franken aufmerksam.

Warnungen gibt es explizit für die Stadt Nürnberg, den Kreis und die Stadt Fürth, die Stadt Erlangen, den Kreis Forchheim, den Kreis Nürnberger Land, den Kreis Erlangen-Höchstadt sowie die Stadt und den Kreis Bayreuth. Hier besteht die Gefahr des Auftretens von starken Gewittern der Stufe 2 von 4.

Der Deutsche Wetterdienst warnt: "Örtlich kann es Blitzschlag geben. Bei Blitzschlag besteht Lebensgefahr! Vereinzelt können beispielsweise Bäume entwurzelt und Dächer beschädigt werden. Achten Sie besonders auf herabstürzende Äste, Dachziegel oder Gegenstände. Während des Platzregens sind kurzzeitig Verkehrsbehinderungen möglich."

Update vom 27.09.2019: Wetterdienst warnt vor Sturmböen in Hof

Der Deutsche Wetterdienst warnt für Freitag (27.09.) vor Sturmböen im oberfränkischen Hof. Zwischen 14.00 Uhr und 6.00 Uhr am Samstagmorgen besteht die "Gefahr des Auftretens von Sturmböen.

Die Warnstufe beträgt 2 von 4. Gewarnt wird auch vor herabstürzenden Ästen und Gegenständen. Betroffen sind Kreis und Stadt Hof in Lagen über 800 Meter.

Update vom 17.09.2019: Wetterdienst zieht Warnung zurück

Der Deutsche Wetterdienst hatte am Mittag noch vor Sturmböen im oberfränkischen Bayreuth bis in die Nacht auf Mittwoch gewarnt. Am Abend hat der DWD diese Warnung nun zurückgezogen.

Update vom 17.09.2019: Sturmböen in Oberfranken

Im oberfränkischen Bayreuth kann es am Dienstag (17. September 2019) ganz schön ungemütlich werden: Informationen des Deutschen Wetterdienstes zufolge, können zwischen 12 Uhr am Mittag bis um 3 Uhr in der Nacht auf Mittwoch Sturmböen auftreten.

Dabei besteht die Warnstufe 2 von 4. Es wird vor umherfliegenden Gegenständen gewarnt. Betroffen sind Höhenlagen über 1000 Meter.

Update vom 09.09.2019, 13:30 Uhr: Amtliche Warnung vor Dauerregen

Bayern liegt laut Deutschem Wetterdienst am Montag unter Einfluss eines Tiefs mit kühler Meeresluft. Dieses verlagert sich im Laufe des Tages von Tschechien bis zur Ostsee.

In einigen Gebieten Frankens kann es deswegen zu starkem Dauerregen kommen. Der Wetterdienst hat für diese Landkreise eine amtliche Warnung ausgesprochen:

Besonders hohe Warnstufe (3 von 4):

Landkreis Wunsiedel

Östlicher Landkreis Hof

Östlicher Landkreis Bayreuth

Nach bisher beobachteten Niederschlagsmengen um 30 l/m² tritt ergiebiger Dauerregen auf. Dabei werden nochmals Niederschlagsmengen zwischen 15 l/m² und 25 l/m² erwartet. Es ist unter anderem Hochwasser an Bächen und kleineren Flüssen sowie Überflutungen von Straßen möglich.

Auch in den Landkreisen Kronach, Kulmbach, Lichtenfels, Bamberg, Forchheim, Nürnberger Land wird vor Dauerregen gewarnt. Dabei werden laut DWD Niederschlagsmengen zwischen 30 l/m² und 40 l/m² erwartet. In Staulagen können Mengen bis 50 l/m² erreicht werden.

Update vom 30.08.2019, 19.40 Uhr: Unwetter-Warnung für Region

Für den Abend warnt der Deutsche Wetterdienst vor starken Gewittern in folgenden Städten und Kreisen in Franken:

Kreis Lichtenfels

Kreis Kronach

Kreis Kulmbach

Kreis und Stadt Hof

Kreis und Stadt Bayreuth

Kreis und Stadt Bamberg

Kreis und Stadt Coburg

Kreis und Stadt Schweinfurt

Kreis Haßberge

Kreis Kitzingen

Update vom 30.08.2019, 16.46 Uhr: Warnung vor starken Gewittern

Am Freitagnachmittag weitet der Deutsche Wetterdienst seine Warnung auf weitere Teile der Region aus. Aktuell drohen starke Gewitter in Oberfranken, Unterfranken und Mittelfranken.

Kreis Haßberge

Kreis Erlangen-Höchstadt

Kreis und Stadt Bamberg

Kreis und Stadt Coburg

Kreis Lichtenfels

Kreis Kronach

Kreis und Stadt Hof

Kreis und Stadt Bayreuth

Update vom 30.08.2019, 15.17 Uhr: Aktuelle Wetter-Warnung für die Region

Der Deutsche Wetterdienst warnt am frühen Freitagnachmittag vor starken beziehungsweise schweren Gewittern in folgenden Regionen:

Kreis Neustadt a.d. Aisch-Bad Windsheim

Kreis und Stadt Fürth

Kreis und Stadt Ansbach

Kreis Kulmbach

Update vom 29.08.19, 20.10 Uhr: Lage beruhigt sich - aktuell nur eine Unwetter-Warnung

Die meisten Region haben es überstanden, die Gewitter-Gefahr in Franken scheint fürs Erste gebannt zu sein. Momentan gibt es nur noch eine amtliche Unwetter-Warnung für Franken - und zwar vor starken Gewittern im Landkreis Rhön-Grabfeld (Unterfranken).

Update vom 29.08.19, 18.40 Uhr: Extremes Gewitter in Mittelfranken, schwere Gewitter in Unter- und Mittelfranken

Aktuelle Warnung vom DWD: In Kreis und Stadt Ansbach gilt die höchste Gewitter-Warnstufe. Der Wetterdienst hat eine amtliche Warnung vor extremem Gewitter ausgesprochen.

In diesen fränkischen Städten und Kreis gilt aktuell die zweithöchste Unwetter-Warnstufe (3 von 4, schwere Gewitter):

Stadt und Kreis Würzburg

Kreis Fürth

Kreis Bad Kissingen

Folgende Regionen sind von starken Gewittern (Stufe 2 von 4) betroffen:

Stadt Erlangen

Kreis Erlangen-Höchstadt

Kreis Haßberge

Kreis Coburg

Kreis Haßberge

Kreis Aschaffenburg

Kreis und Stadt Schweinfurt

Kreis Rhön-Grabfeld

Update vom 29.08.19, 17.45 Uhr: Extreme Warnungen aufgehoben, aber immer noch hohe Gewitter-Gefahr in ganz Franken

Die gute Nachricht von der Wetterfront: Der Deutsche Wetterdienst hat die höchstmöglichen Warnungen vor extremen Gewittern in den Kreisen Lichtenfels, Coburg und Haßberge aufgehoben. Die schlechte Nachricht: Damit kommt das Wetter nicht zur Ruhe, es gibt neue Warnungen für sämtliche fränkischen Bezirke.

Hier gilt aktuell die zweithöchste Unwetter-Warnstufe (3 von 4, schwere Gewitter):

Kreis Main-Spessart

Kreis Bad Kissingen

Kreis Ansbach

Kreis Bamberg

Kreis Erlangen-Höchstadt

Kreis Neustadt/Aisch-Bad Windsheim

Kreis Kitzingen

Kreis Coburg

Kreis Haßberge

Kreis Lichtenfels

Hier gilt die Warnstufe 2 von 4 (starke Gewitter):

Kreis Aschaffenburg

Kreis Kulmbach

Kreis Hof

Kreis und Stadt Würzburg

Kreis und Stadt Schweinfurt

Kreis Rhön-Grabfeld

Kreis Kronach

Update vom 29.08.19, 16.45 Uhr: Es gilt die höchtse Warnstufe für Teile Frankens!

Diese Warnstufe wird selten erreicht: Der DWD hat soeben für die oberfränkische Kreise Lichtenfels und Coburg sowie den unterfränkischen Kreis Haßberge die Gewitter-Warnstufe auf 4 von 4 erhöht. Es gilt eine Warnung vor extremen Gewittern! Es wird dringend vom Aufenthalt im Freien abgeraten.

Hier gilt eine Warnung vor schweren Gewittern (Stufe 3 von 4):

Kreis Kitzingen

Kreis Erlangen-Höchstadt

Kreis Neustadt/Aisch-Bad Windsheim

Kreis Bamberg

Kreis Kronach

Kreis Ansbach

Hier wird vor aktuell vor starken Gewittern (Stufe 2 von 4) gewarnt:

Kreis und Stadt Würzburg

Kreis Main-Spessart

Kreis und Stadt Schweinfurt

Kreis Hof

Kreis Rhön-Grabfeld

Kreis Bad Kissingen

Update vom 29.08.19, 15.40 Uhr: Weitere amtliche Warnungen für Franken

Es gibt ein weiteres Update für die Unwetterwarnungen am Nachmittag in Franken: Die neusten Warnungen betreffen die Kreise Kronach und Haßberge (jeweils zweithöchste Warnstufe: schweres Gewitter) sowie Miltenberg und Main-Spessart (jeweils Stufe 2 von 4: starke Gewitter). Die amtlichen Warnungen des DWD von 15.10 Uhr haben weiterhin Bestand.

Update am 29.08.19, 15.10 Uhr: Zweithöchste Warnstufe in Teilen Unterfrankens

Laut aktuellen Unwetter-Warnungen des DWD können in Teilen Oberfrankens und Unterfrankens schwere Gewitter auftreten. Des halb wurde die zweithöchste Warnstufe (3 von 4) ab sofort für diese Regionen ausgerufen, wobei die Warnungen von 14.40 Uhr weiterhin Bestand haben:

Kreis Main-Spessart

Kreis Rhön-Grabfeld

Kreis Haßberge

In folgenden fränkischen Regionen warnt der DWD derzeit vor starken Gewittern (Stufe 2 von 4):

Kreis Hof

Kreis Bad Kissigen

Kreis und Stadt Würzburg

Kreis und Stadt Schweinfurt

Update am 29.08.19, 14.40 Uhr: Schwere Gewitter jetzt auch in Oberfranken

Der Deutsche Wetterdienst hat nun auch für zwei oberfränkische Kreise die zweithöchste Stufe der Gewitter-Warnungen herausgegeben: Warnstufe 3 von 4 (schwere Gewitter) gilt am Nachmittag jetzt auch die den Kreisen Lichtenfels und Coburg. Auch im unterfränkischen Kreis Rhön-Grabfeld warnt der DWD nach wie vor vor schweren Gewittern.

Ein Warnung vor starken Gewittern (Stufe 2 von 4) besteht in zurzeit in der fränkischen Kreisen Neustadt an der Aisch-Bad Windsheim und Kitzingen.

Update am 29.08.19, 13.55 Uhr: Weitere Warnungen für Unter- und Oberfranken - Warnstufe für Unterfranken erhöht

Es gibt neue Unwetter-Warnungen, vor allem Unterfranken könnte von schweren Gewittern betroffen sein. Die zweithöchste Warnstufe (3 von 4) gilt ab sofort in folgenden Regionen:

Kreis Bad Kissingen

Kreis und Stadt Würzburg

Kreis Main-Spessart

Kreis Rhön-Grabfeld

Kreis Haßberge

Stadt und Kreis Schweinfurt

In folgenden fränkischen Regionen warnt der DWD vor starken Gewittern (Stufe 2 von 4):

Kreis Hof

Kreis und Stadt Coburg

Kreis Main-Spessart

Kreis und Stadt Bamberg

Kreis Lichtenfels

Update am 29.08.19, 12.30 Uhr: Warnung auf weitere Teile Frankens ausgeweitet

Die Unwetter-Warnungen des DWD in den mittelfränkischen Landkreisen Weißenburg-Gunzenhausen und Roth wurden um weitere Teile Frankens ergänzt.

Schwere Gewitter drohen nach Bericht des Wetterdienstes auch in folgenden Städten und Landkreisen: Stadt und Landkreis Fürth, Stadt Nürnberg sowie Nürnberger Land, Stadt und Kreis Ansbac, Kreis Erlangen-Höchstadt, Stadt und Kreis Forchheim, Stadt und Kreis Bamberg und Kreis Neustadt an der Aisch-Bad Windsheim.

Update am 29.08.19, 7.40 Uhr: Warnung vor starken Gewittern

Auch am Donnerstag hat der Deutsche Wetterdienst eine Warnung vor starken Gewittern herausgegeben. Diese betrifft am Morgen und Vormittag die Landkreise Roth und Weißenburg-Gunzenhausen in Mittelfranken.

Der DWD weißt darauf hin, dass es örtlich zu Blitzeinschlägen kommen kann. Die Warnstufe für schwere Gewitter ist zwei von vier. Es kann während des Gewitters auch zu starken Regenfällen kommen.

Stadt und Landkreis Bamberg

Kreis und Stadt Bayreuth

Kreis und Stadt Coburg

Kreis Lichtenfels

Kreis Kronach

Kreis Neustadt a.d. Aisch-Bad Windsheim

Kreis und Stadt Ansbach

Stadt und Landkreis Aschaffenburg

Stadt und Landkreis Würzburg

Landkreis Kitzingen

Landkreis Rhön-Grabfeld

Landkreis Haßberge

Landkreis Miltenberg

Stadt und Landkreis Schweinfurt

Landkreis Bad Kissingen

Landkreis Main-Spessart

