Wetter in Franken: Ab wann es wieder richtig warm wird

Wer frühsommerliche Temperaturen bereits vermisst hat, kann sich auf die nächste Woche freuen. In den nächsten Tagen nimmt der Hochdruckeinfluss wieder zu und spätestens Anfang kommender Woche wird es wieder sonnig, mit Höchsttemperaturen von 22 bis 26 Grad, wie der wetterochs berichtet.

Am Donnerstag und am Freitag muss man sich aber noch ein wenig gedulden. Es wird wolkig mit einigen Zwischenaufheiterungen. Südlich und östlich von Forchheim kann am heutigen Donnerstag zeitweise mit Regen gerechnet werden. Die Höchsttemperaturen liegen bei 14 Grad und frischer Wind weht von Nordost, mittel bis schwach.

Sonnige Aussichten zum Wochenende

Das Wochenende wird schon freundlicher. Am Samstag und Sonntag wird es überwiegend heiter und nur gelegentlich wolkig. Hier klettern die Höchsttemperaturen auf 18 bis 20 Grad, mit schwachem Wind aus Nordwest. In ungünstigen Lagen kann es in der Samstagnacht noch zu geringem Frost kommen. Überwiegend bleibt es aber frostfrei.