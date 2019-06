Wetter in Franken: Nach dem heißen Wochenende kommen die Gewitter

Der Juni begann sommerlich: Am Samstag und besonders am Sonntag schwitzen die Menschen in Franke und ganz Deutschland. Die neue Woche bringt weiter große Hitze - bis zu 33 Grad prognostiziert Wetter-Experte Stefan Ochs aus Herzogenaurach.

Doch mit der Hitze kommen auch die Gewitter: Am Montagabend können sich westlich von Regnitz / Rednitz einzelne heftige Gewitter bilden.

Tief "Frank" bringt Gewitter, heftigen Starkregen und Hagel mit sich. Laut Angaben des DWD wird sich ein breiter Streifen von BadenWürttemberg bis zur westlichen Ostsee erstrecken - hier wird es besonders schlimm.

Tiefdruckgebiet "Frank" wird "uns wahrscheinlich die erste sommerliche Schwergewitterlage in diesem Jahr" bescheren, sagte der Meteorologe.

Am Donnerstag kühlt es dann merklich ab, denn in der Nacht zum Donnerstag überquert eine Kaltfront Franken. Dann drohen auch wieder Gewitter mit viel Wind, aber wenig Niederschlägen, so Stefan Ochs in seiner Prognose.