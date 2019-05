Wetter-Prognose: Der Sommer kommt nach Franken - so lange hält das Freibadwetter an

Geht es nach dem inFranken.de-Wetterexperten Stefan Ochs aus Herzogenaurach, sind ab Samstag, 1. Juni, drei Tage Freibadwetter angesagt: "Von Samstag bis Montag ist heiße Luft spanischer Herkunft unter Hochdruckeinfluss wetterbestimmend", prophezeit der "Wetterochs".

Wetter in Franken: Am Sonntag wird die 30-Grad-Marke geknackt

Das bedeutet: Es ist an allen drei Tagen sonnig und trocken. Maximal werden 27, 30 bzw. 31 Grad erreicht. Der schwache Wind dreht am Sonntag von West auf Südost.

Wie lange uns das sommerliche Wetter erhalten bleibt, kann momentan nicht definitiv vorausgesagt werden. Ochs zufolge liegt Franken von Dienstag bis Donnerstag im Grenzbereich zwischen kühler Luft im Westen und heißer Luft im Osten.

Ab Dienstag Gewitter möglich

Im Augenblick sei noch nicht abzusehen, welcher Einfluss da überwiegen wird. Möglich seien Höchsttemperaturen zwischen 20 und 32 Grad. Generell sei eine Luftmassengrenze allerdings gewitterverdächtig. Da aber zeitweise trocken Föhnluft von den Alpen nordwärts wandert, ist auch hier eine konkrete Prognosen noch nicht möglich. In den Nächten kühlt es auf 14 bis 8 Grad ab.

