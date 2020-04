Wetter in Franken: Kommt nach Ostern der Wettereinbruch?

Die neue Woche beginnt mit viel Sonnenschein und frühsommerlichen Temperaturen. Schwierige Zeiten also - denn die Ausgangsbeschränkungen machen es nahezu unmöglich, das gute Wetter zu genießen. Bereits am Wochenende war es bei schönem Wetter zu zahlreichen Verstößen gegen die Beschränkungen gekommen.

Am Montag sind nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) in Offenbach Temperaturen von bis zu 24 Grad drin. Der fränkische Wetterexperte Stefan Ochs erwartet Temperaturen bis 22 Grad.

Hochdruckgebiet «Keywan» bringt Sonne

Bestimmend für das milde und freundliche Wetter in Deutschland ist weiter das Hochdruckgebiet «Keywan», das sich mittlerweile mit seinem Schwerpunkt nach Osteuropa verlagert hat.

In der Nacht auf Dienstag bringt dann Tief «Ranidia» zunächst kühlere Luft in die Nordwesthälfte Deutschlands. Doch dies sei nicht von langer Dauer, das Tief müsse «sich alsbald geschlagen geben und löst sich auf», sagten die Meteorologen voraus. Regen wird es auch am Dienstag kaum geben, auch dann werden örtlich Temperaturen von mehr als 20 Grad erwartet.

Am Mittwoch setzt sich voraussichtlich das nächste Hoch namens «Loris» über Mitteleuropa fest und bringt abermals viel Sonnenschein. Es empfehle sich der Griff zur schützenden Sonnencreme, schrieb der DWD. Sonst drohe ein Sonnenbrand.

Kommt der Einbruch nach Ostern? Es gibt unterschiedliche Szenarien

Bis zum Karfreitag rechnen die Experten mit kaum einer Wetteränderung. Auch Stefan Ochs spricht davon, dass das Wetter bis Ostersamstag sonnig und trocken bei Temperaturen bis zu 22 Grad bleibt (Wahrscheinlichkeit: 70 Prozent). Der Tiefdruckeinfluss nimmt am Karsamstag zu. Dies bedeutet aber nicht zwingend, dass sich das Wetter am Ostersonntag und am Ostermontag deutlich verschlechtern wird. Es gibt verschiedene gleich wahrscheinliche Szenarien. Diese reichen von: es bleibt "relativ freundlich und warm, kaum Schauer" bis zu "Regenfällen und deutlicher Abkühlung". Bis Ostermontag ist allerdings noch etwas Zeit. Welches Wettermodell sich bewahrheitet, wird sich dann zeigen.

Regenschauer wären dabei sogar positiv: Die Waldbrandgefahr steigt in den letzten Tagen weiter. Hier könnte das Osterwochenende mit etwas Nass von oben Linderung bringen, hofft auch Meteorologe Sebastian Altnau. rowa/mit dpa