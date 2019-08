Wetter in Franken: Zwischen Hitze und Unwettern - so wird das Wetter am Wochenende

In Bayern wird das Wetter am Wochenende wechselhaft. Dabei kann es insbesondere in Franken zu heftigen Unwettern kommen.

Am Freitag werden voraussichtlich bayernweit Temperaturen von mehr als 30 Grad erreicht. Dabei zeigt sich vor allem der Vormittag sonnig, während es ab dem Mittag langsam zuzieht.

Gewitter und Unwetter in der Nacht

Abends kann es dann in Franken zu ersten Gewittern kommen. Der Deutsche Wetterdienst DWD warnt in Unterfranken vor Starkregen. Es kann stürmische Böen und Starkregen bis zu 40 Litern pro Quadratmeter geben. Laut dem Wetterexperten Stefan Ochsist der Wasserdampfgehalt der Luft "exorbitant hoch", was für sehr viel Regen sorgen könnte.

Am Samstag gibt es in Franken dann einen Mix aus Sonne und Wolken. Die Temperaturen sinken wieder: Am wärmsten wird es noch im Spessart mit bis zu 27 Grad. Es ist mit stark böigen Südwestwind zu rechnen.

Am Sonntag gibt es mehr Sonnenschein und ein paar Wolken, die Höchsttemperaturen sollen bis zu 29 Grad erreichen.

Die Woche beginnt dann mit wechselt bedecktem Himmel, Höchsttemperaturen um die 23 Grad und häufigen Niederschlägen. rowa/mit dpa