Wetter in Franken: Zuerst Glätte, dann sonnig warme Temperaturen - So wird das Wetter am Wochenende

In den letzten Tagen ließ sich der Frühling schon etwas blicken. Plus Grade erlaubten die Franken mal auf die dicken Wollschals zu verzichten und ein paar Sonnenstrahlen zu tanken. Auch am Wochenende soll es schön sonnig warm werden, wie unser Wetterexperte Stefan Ochs berichtet. Um die Minusgrade in der Nacht kommen wir nur leider nicht herum.

Noch nichts für das Wochenende geplant?

In der Nacht auf Samstag wird vor Glätte durch gefrierenden Regen gewarnt. Der soll allerdings nicht lange anhalten, weil in der Nacht trockene Luft arktischen Ursprungs von Nordosten über Franken weht. Wolken werden dadurch vom Himmel weggeweht. Demnach wird der Samstag Maximalwerte von 10 Grad erreichen. Tagsüber weht ein schwacher Wind aus Osten.

Warm und sonnig mit Temperaturen bis zu 16 Grad

Für Sonntag erwartet der Wetterdienst ähnliche Temperaturen. Das gesamte Wochenende soll eine geringe Luftfeuchtigkeit mit sich bringen.

Auch die kommende Woche lässt sich von seiner Sonnenseite zeigen. Dicke Wintermäntel können durch dünnere Jacken ausgetauscht werden, denn die Höchsttemperaturen werden bis zu 16 Grad erreichen. Regen ist bis Ende Februar nicht mehr zu erwarten. Sei nur noch zu hoffe, dass auch die Faschingsumzüge nicht ins Wasser fallen.