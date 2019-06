Wetter in Franken: Wird Mittwoch der heißeste Tag des Jahres? - Am Donnerstag kommt dann der Temperatursturz

Die Deutsche Presseagentur meldet, dass erst noch einmal die große Hitze kommen soll und dann Gewitter: Insbesondere in Mitteldeutschland soll es bei den Temperaturen zu starken Schwankungen kommen.

Heißester Tag des Jahres?

Wie die Deutsche Presseagentur mitteilt, könnte der Mittwoch der bisher heißeste Tag des Jahres werden. "Heute legen die Temperaturen im Vergleich zum Vortag noch mal zu. Verbreitet liegen die Werte über 30 Grad, in der Spitze können sogar 35 erreicht werden", sagte Peter Zedler vom Deutschen Wetterdienst (DWD) in Leipzig.

Franken: Temperaturen bis zu 32 Grad

Wetter.com meldet für Mittwoch, den 5. Juni, 32 Grad in Bamberg. Auch in Mittelfranken in Nürnberg soll das Thermometer auf 32 Grad klettern und in Würzburg in Unterfranken auf 31 Grad.

Am Donnerstag fließt kühlere Luft vom Nordatlantik zu uns, teil der Herzogenauracher Wetterexperte Stefan Ochs mit. Es ist wechselnd bis stark bewölkt. Am Morgen sind einzelne Gewitter möglich, tagsüber gibt es vereinzelte Regenschauer. Maximal werden nur noch 23 Grad erreicht.

Die Temperaturen sinken am Donnerstag in Bamberg auf 20 Grad, in Nürnberg ebenfalls auf 20 Grad und in Würzburg auf 19. Zum Wochenende stabilisiert sich die Situation wieder etwas und die Temperaturen sollen zwischen 24 und 26 Grad liegen.

Sonntag mit Wolken

Am Sonntag soll es dann bewölkt sein und die Regenwahrscheinlichkeit liegt in Bamberg und Nürnberg bei fünf Prozent und in Würzburg bei 25 Prozent. Zum Wochenstart soll es dann laut der Voraussage von wetter.com wieder trockener werden.

