Wetter in Franken: Von wegen Frühling - Wetterumschwung am Sonntag

Erst fegte Sturmtief Eberhard vor knapp einer Woche über Franken hinweg, dann folgten stürmische und regnerische Tage.

Doch das Wochenende versprach Besserung - der Beginn des Frühlings wurde herbeigesehnt. Diese Hoffnung scheint nun erst einmal enttäuscht zu werden: Denn nach einem milden Wochenende müssen sich die Menschen in Bayern erneut auf winterliche Temperaturen einstellen. "Es steht eine neue Kaltfront vor der Tür", sagte ein Sprecher des Deutschen Wetterdienstes (DWD) am Freitag.

Fällt wieder Schnee?

Zwar begann auch der Sonntag größtenteils freundlich - doch die Freude darüber währt nur kurz: Bereits am Mittag erreicht eine Kaltfront mit Regenfällen und starken bis stürmischen Windböen aus West Franken. Der Deutsche Wetterdienst warnt deshalb vor Sturmböen in einigen Teilen Frankens.

Laut dem Herzogenauracher Wetterexperten Stefan Ochs steigen die Temperaturen zunächst auf 12 bis 16 Grad. Am Nachmittag kühlt es dann aber wieder auf 7 Grad ab.

Schnee in der Nacht auf Montag

Diese Abkühlung setzt sich in der Nacht zum Montag fort. Bei minimal 2 Grad sind die vereinzelten Schauer bis 300 m herab mit Schnee vermischt. Tagsüber gibt es am Montag weitere Schauer, die bei Temperaturen um 8 Grad wieder allgemein in Regen übergehen. Der zeitweise mäßige und in Böen starke Wind dreht langsam von Südwest auf Nordwest.

Am Dienstag baut sich bei uns ein Hoch auf. Die damit verbundenen Absinkvorgänge führen aber zunächst nur in hohen Luftschichten zu einer Wolkenauflösung und Erwärmung. Daher ziehen noch zeitweise tiefe Wolkenfelder durch, die aber keine Niederschläge mehr bringen. Die Höchsttemperaturen liegen bei 7 Grad. Der schwache bis mäßige Wind weht aus Nordwest.

Donnerstag: Temperatur-Anstieg möglich

Am Mittwoch und Donnerstag ist es dann heiter und trocken. Maximal werden 11 bzw. 15 Grad erreicht. Möglicherweise steigert sich das dann anschließend noch weiter und wir knacken zum ersten Mal in diesem Jahr die 20-Grad-Marke. Sicher ist das aber noch nicht, es könnte auch kältere Luft aus Norden einsickern.