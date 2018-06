Wetter in Franken: Weiterhin Gewitter erwartet

Für Freitagnachmittag meldet der Deutsche Wetterdienst in Franken viele Wolken und gelegentlich Sonne. Vereinzelt können demnach Schauer auftreten. Im Süden Bayerns herrscht ein ansteigendes Risiko für Gewitter, aber auch dort ist die Unwettergefahr vergleichsweise gering. Mit 20 bis 25 Grad ist es auch nicht mehr so warm wie an den Tagen davor.



Am Samstag ist es wolkig bis heiter mit vereinzelten Schauern und Gewittern. Die sonnigen Abschnitte sind in Franken nur sehr kurz. Maximal werden laut dem Herzogenauracher Wetterexperten Stefan Ochs 25 Grad erreicht. Der zeitweise mäßige Wind weht aus West.



Bäume blockieren Bahnstrecke, Starkregen verursacht Unfälle - Überschwemmungen nach Unwettern in Franken



Freundlich und sommerlich ist es laut Ochs am Sonntag und Montag. Meist scheint die Sonne. Die Schauer- und Gewitterneigung ist gering und der schwache Wind weht aus wechselnden Richtungen. Maximal werden 27 bis 29 Grad erreicht.



Ab Dienstag ist es wahrscheinlich wieder schwülwarm mit Gewittern.



Die nächtlichen Tiefsttemperaturen liegen weiterhin bei 15 Grad.