Wetter in Franken: Warme Regenfälle und Gewittergefahr am Wochenende

Derzeit beschäftigen Franken frostige Temperaturen. Die Wetteraussichten für die bevorstehenden Tage geben allerdings Anlass zur Hoffnung. Verschiedene Meteorologen haben Vorhersagen bekanntgeben. Die Wetteraussichten für die Region im Überblick:

Am Mittwoch (30. Oktober 2019) soll es heiter und trocken in den fränkischen Regionen werden. Dabei sind sich die Meteorologen einig. Der fränkische Experte Stefan Ochs prognostiziert zum Beispiel einen wolkenfreien Himmel. Die Temperaturen bewegen sich, den Wetterdiensten wetter.de und wetter.com zufolge, am Mittwoch zwischen sieben und elf Grad Celsius. In Bamberg hat es durchschnittlich zehn Grad, in Bayreuth ist es dagegen frischer: Dort zeigt das Thermometer wahrscheinlich meist sieben Grad Celsius an. In Mittelfranken sieht es ähnlich wie in Bamberg aus. Bei neun bis zehn Grad pendelt sich das Thermometer in Erlangen und Nürnberg ein. Auch in Würzburg zeigen sich solche Werte.

Wettervorschau für Franken: Regen am Wochenende?

Ähnliche Temperaturen werden für Donnerstag vorausgesagt. In Bamberg, Nürnberg, Erlangen und Würzburg stagnieren die Werte bei neun Grad - lediglich in Bayreuth ist des kühler: Dort werden es wohl sieben bis acht Grad.

Am Freitag (1. November 2019) zeigt sich die Sonne in der Region: Zudem steigen die Temperaturen leicht an. Spitzentemperaturen von zwölf Grad sagen die Wettermodelle voraus. Laut Stefan Ochs bestimmt ein Tiefdruckgebiet, das von den Azoren nach Süddeutschland zieht, die Wetterlage. Wärme und Feuchtigkeit werden dadurch in die Region getragen. In Würzburg werden es beispielsweise in der Spitze 15 Grad Celsius. In Ober-, Mittel- als auch Unterfranken ist mit durchschnittlich drei Sonnenstunden am Tag zu rechnen.

Das Wetter schlägt ab Samstag um: Es wird regnerisch in Franken. Die Sonne zeigt sich weniger und ein trüber Himmel bedeckt die Region. Schauerartige Regenfälle können in der Region auftreten. Ochs spricht sogar von einzelnen Gewitter am Samstag und Sonntag (3. November 2019). In den Höhenlagen sagt der Deutsche Wetterdienst zudem starke Windböen voraus.

Unabhängig davon bleiben die Temperaturen relativ hoch: Zwischen zwölf und 14 Grad werden durch die Wetterdienste vorausgesagt.

