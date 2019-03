Wetter in Franken: Von wegen Frühling

Wer nach dem herrlichen Samstag auf den endgültigen Frühlingsbeginn gehofft hat, wird am Sonntag bitter enttäuscht: Das Wetter wird am Sonntag - einfach ausgedrückt - nicht mehr so schön. Wie der fränkische Wetterexperte Stefan Ochs weiß, überquert eine schwache Kaltfront Franken von Norden her.

Die Folge: Es wird kälter, wechselnd bis stark bewölkt und gelegentlich regnet es etwas. Die Temperaturen pendeln zwischen 8 und 14 Grad, der schwache bis mäßige Wind weht aus Nordwest.

Woche beginnt mit Schauern und Wind

In der Nacht auf Montag kann es dann noch einmal vereinzelt Frost geben. Der Montag verspricht wenig Besserung. Im Gegenteil: Eine zweite, kräftigere Kaltfront überquert Franken am Montag. Der Deutsche Wetterdienst rechnet mit durchziehenden Schauern, die bis ins höhere Flachland herab teilweise mit Schnee und Graupel vermischt sind. Vereinzelt kann es kurze Gewitter geben - unterbrochen von kurzen sonnigen Abschnitten. Maximal werden 4 bis 10 Grad erreicht. Der in Böen starke bis stürmische Wind weht aus Nordwest.

Von Dienstag bis Donnerstag liegt ein kräftiges Hoch mit seinem Kern über England. Dadurch bleibt in Franken eine schwache Nordwestströmung erhalten, mit der recht kühle Meeresluft herangeführt wird. Es ist wechselnd bis stark bewölkt und gelegentlich kann es hier und da mal ein bisschen regnen. Die Höchsttemperaturen klettern langsam von 10 auf 12 Grad. Der schwache Wind weht aus Nordwest.

Erfreulicher Ausblick: Ende nächster Woche dehnt sich das Hoch nach Mitteleuropa aus und dann wird es zumindest vorübergehend wieder sonnig und deutlich wärmer.

