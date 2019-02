Wetter in Franken: Von Sonne auf Wolken und Regen - dazu wird es stürmisch

Nach den sonnigen Tagen in dieser Woche meldet der Wetterexperte Stefan Ochs für die kommenden Tage regnerisches Wetter. Von Freitag bis mindestens Dienstag herrsche überwiegend stark bewölktes bis bedecktes Tiefdruckwetter. Zeitweise soll es dabei regnen. Die Höchsttemperaturen liegen bei 11 Grad. Damit ist das Hochdruckgebiet der vergangenen Tageweitestgehend aus Franken verschwunden.

Wochenende in Franken wird kühl und stürmisch

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) meldet, dass es am Samstag noch kälter werden soll - hier sind Temperaturen zwischen 5 und 11 Grad möglich. Die stärksten Regenschauer in Bayern sagten die Experten für das Voralpenland voraus. In den höheren Lagen ab 1200 Metern sei auch mit Schneefall zu rechnen.

Das Wetter in Franken in der kommenden Woche

Am Montag sind in Franken nach den Angaben von Wetterexperte Stefan Ochs eventuell auch 14 Grad möglich. In den Nächten kühlt es auf Temperaturen um 6 Grad ab. Der weiterhin mäßige und in Böen starke Wind dreht am Samstag von West auf Südwest. Am Montag besteht die Gefahr von Sturmböen Beaufort 9.