Eher Regen statt Schnee: Das Jahr 2018 wird nach den Prognosen des Deutschen Wetterdienstes (DWD) ohne Schneefall zu Ende gehen.

Wer das Jahr auf der Skipiste ausklingen lassen möchte, sollte in den Bayerischen Wald oder in die Alpen fahren, riet der DWD am Mittwoch. Unter 1200 Metern stünden die Chancen auf Schnee schlecht.

Eine grundlegende Änderung des derzeitigen Wetters wird es laut dem fränkischen Wetterexperten Stefan Ochs in diesem Jahr nicht mehr geben.

Achtung Glatteis: Stellenweise kann es glatt werden

Am Donnerstag erwartet den Freistaat eine dichte Wolkendecke. Vom nördlichen Franken bis zum Bayerwald ist es stark bewölkt. Sonne scheint nur in den Alpen und im Vorland. Maximal werden 2 bis 9 Grad erreicht. In der Nacht zum Freitag fallen vereinzelt ein paar Tropfen, örtlich besteht Gefahr von Glatteis. An den Flüssen bildet sich Nebel.

Von Freitag bis Montag wird es laut Ochs durchgehend bedeckt und dann fällt auch gelegentlich leichter Regen.

Die Temperaturen liegen am Tag bei 4 und in der Nacht bei 1 Grad. Bei gelegentlichem Aufklaren kann es leichten Frost bis -3 Grad geben.

Kommt mit dem neuen Jahr die arktische Kaltluft?

In den ersten Tagen des neuen Jahres gibt es einen arktischen Kaltluftvorstoß, der nach Osteuropa gerichtet ist. Ob sich dessen Einfluss westwärts bis zu uns ausdehnen wird, ist noch ungewiss. Bei den Prognosen für den 2. Januar reicht die Spanne der möglichen Temperaturen in 1500 Metern Höhe von +5 bis -13 Grad, meldet der fränkische Wetterexperte.

ak/dpa