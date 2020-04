Wetter in Franken: Sonnige Tage, bitterkalte Nächte

Im Zuge des Temperatursturzes am Ostermontag sind in einem von Ebrach über Ebermannstadt bis nach Pegnitz verlaufenden Streifen rund 10 Liter Regen pro Quadratmeter gefallen, bilanziert Stefan Ochs. Andererseits kamen am Nürnberger Flughafen nur 0,8 und in Roth sogar nur 0,1 Liter zusammen.

Am Dienstag (14.04.2020) stören Quellwolken zeitweise die Sonneneinstrahlung. Niederschläge fallen nicht. Maximal werden 10 Grad erreicht. Der Nordwestwind ist in Böen gelegentlich frisch. Polare Meeresluft sorgt vor allem am Dienstagvormittag für frostige Temperaturen, teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) mit. Stellenweise kann es morgens glatt sein, in Oberfranken könne es laut DWD sogar schneien.

Franken-Wetter: Am Donnerstag wieder über 20 Grad

Am Mittwoch und Donnerstag ist es sonnig und trocken bei maximal 17 bzw. 22 Grad, so der "Wetterochs". Am Donnerstagnachmittag frischt der bis dahin nur sehr schwache Wind zeitweise aus westlichen Richtungen auf.

In der Nacht zum Freitag nähert sich von Norden eine Kaltfront. Noch ist nicht klar, ob uns diese auch überqueren wird. Wenn sie es tut, stellt sich nachfolgend wieder trocken-kaltes Wetter mit Nachtfrösten ein. Wahrscheinlicher ist aber, dass uns die warme Luft mit Höchsttemperaturen nahe 20 Grad erhalten bleibt und die Nähe zur Front die Bildung von Schauern und Gewittern begünstigt.

Bitterkalt wird die Nacht zum Mittwoch mit Tiefstwerten von bis zu minus 5 Grad in zwei Metern Höhe (Luftfrost) und minus 7 Grad in fünf Zentimetern Höhe (Bodenfrost). In der Nacht zum Donnerstag gibt es auch noch geringen Frost. Die Nacht zum Freitag ist dann frostfrei.

Da es die nächsten Tage meist trocken bleibt, ist die Waldbrandgefahr in Franken teils weiterhin hoch.

Mit Material von dpa