Wetter in Franken: So wird es an Mariä Himmelfahrt und am Wochenende

Weitere spannende Wetterinformationen finden Sie auf weather.com Wechselhaftes Wetter in Franken kündigt der inFranken.de-Wetterexperte Stefan Ochs aus Herzogenaurach an: Demnach halte die kühle Westströmung bis Freitag an. Am Donnerstag, Mariä Himmelfahrt, ist ein Tiefausläufer eingelagert. Wir haben die Infos, wo in Franken dieser Tag ein Feiertag ist und wo gearbeitet wird.

Franken-Wetter: Am Mittwoch und Freitag heiter, am Donnerstag Schauer

Ansonsten überwiege leichter Hochdruckeinfluss, so der Wetterochs. Daher ist es am Mittwoch, 14. August, und am Freitag, 16. August, heiter bis wolkig mit nur ganz vereinzelten Schauern. Am Donnerstag, 15. August, ziehen dichte Wolkenfelder durch und bringen Regenfälle, Schauer und Gewitter. Die Höchsttemperaturen liegen zwischen 20 und 23 Grad. Es weht ein in Böen frischer Westwind.

Auch das Wochenende wird wechselhaft

Am Samstag, 17. August, dreht der nur noch schwache Wind auf Südwest und führt feuchtwarme Luft aus dem Azorenraum zu uns, prophezeit Stefan Ochs. Es ist wechselnd bewölkt. Zwischendurch scheint die Sonne, gelegentlich regnet es etwas. Die Temperaturen steigen auf 26 Grad.

Am Sonntag, 18. August, erreicht uns von Nordwesten her eine Kaltfront und wird stationär. Es überwiegend bedeckt und regnerisch. Kurz kann auch mal die Sonne herauskommen und dann werden 22 Grad erreicht. Der Südwestwind frischt ab und zu auf. Zunächst sind die Nächte kühl mit Minima bis 7 Grad. Ab der Nacht zum Freitag liegen die Tiefsttemperaturen bei 12 Grad.

Ist der Sommer in Franken schon zu Ende? Die Wettermodelle verschiedener Experten lassen nicht vermuten, dass es noch einmal richtig heiß wird - eher das Gegenteil. Hoffnung macht aber der September.