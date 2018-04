Wetter: Schauer und Hitze - Wann es am Wochenende in Franken richtig warm wird

Freitag: Jacke kann nicht schaden



Regenschauer erwarten die Meteorologen nur noch am westlichen Alpenrand.



Sonne-Wolken-Mix am Samstag





Sonntag bis zu 25 Grad



Bereits ab Freitag wird es in ganz Franken wieder freundlicher: Zwar wird es in der Früh mit um die 5 Grad in Bamberg, Nürnberg und Würzburg noch recht frisch, gegen Mittag nimmt das Wetter aber Fahrt auf, wie der Deutsche Wetterdienst meldet.In Franken wird es zunehmend sonnig,Trotz Sonne kann mancher Orts aber eine Jacke nicht schaden: Der Wind wird am Freitag spürbar sein. In der Nacht auf Samstag ist es in der Region klar.Für Samstag meldet der DWD einen Sonne-Wolken-Mix mit durchschnittlich 22 Grad in Franken. Dabei kommt es zu schwachem bis mäßiger Wind aus südwestlicher Richtung. In der Nacht auf Sonntag kann es in der Region durchaus nass werden. Der DWD kündigt vereinzelte Schauer an.Der Sonntag soll dann auch in Franken richtig sonnig werden: Im Südosten wird es mit 28 Grad und kaum Wolken am Himmel richtig heiß, bei uns sollen es bis zu 25 Grad warm werden. In der Rhön steht bei 22 Grad einem frühsommerlichen Ausflug nichts im Weg. In der Woche zum Montag kann es vereinzelt zu örtlichen Schauern kommen.