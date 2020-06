Wetter in Franken: So schön wird der Freitag - Wochenende wird zweigeteilt

In der Nacht zum Sonntag und am Tag liegen wir in Franken laut Ochs "im Bereich einer Konvergenzzone". Das bedeutet: Feuchtwarme Luft strömt bei uns in der Region zusammen und steigt auf. Es bilden sich "große Gewittercluster". Bei dieser Konstellation könne es sein, dass lokal begrenzt sehr große Regenmengen fallen und Überschwemmungen möglich sind. Je nach Sonnenscheindauer werden am Sonntag noch maximal 20 bis 24 Grad erreicht.

In den Nächten kühlt es auf 15 bis 10 Grad ab. Mit einer Kaltfront ab Sonntag - von denen in letzter Zeit öfter zu hören war - ist laut Ochs nicht mehr zu rechnen.