Wetter in Franken: Schnee, Regen und Graupel im Anmarsch

In der nächsten Woche wird es windig, mild und niederschlagsreich in Franken. Das sagt "Wetterochs" Stefan Ochs voraus.

Am Samstag (25. Januar 2002) sei es tagsüber allgemein trüb und teilweise auch in tiefen Lagen neblig gewesen. Derzeit ist noch nicht absehbar, ob sich daran am Sonntag viel ändert, so Ochs: "Vielleicht bleibt es trüb, vielleicht scheint auch die Sonne ein bisschen zwischen den mittelhohen Wolken." Von geringfügigem Nieseln abgesehen bleibt es am Sonntag niederschlagsfrei. In der Nacht bewegen sich die Temperaturen um 0 Grad, tagsüber steigen sie auf bis plus 3 Grad.

Franken-Wetter: Stürmischer Wind und Schneeschauer möglich

Am Montag und Dienstag ist es stark bewölkt bis bedeckt mit Regenfällen und Schauern. Die Temperaturen liegen bei plus 6 Grad. Der zunächst nur schwache Wind dreht am Dienstag von Südost auf Südwest und lebt in Böen stark bis stürmisch auf.