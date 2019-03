Wetter in Franken: An Fasching wird es ungemütlich

Schlechte Wetter-Aussichten für Faschings-Fans: Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Samstag mitteilte, machen die Meteorologen ausgerechnet den Rosenmontag als Hauptsturmtag von Tief "Bennet" aus.

Am Sonntag und Dienstag werde es zwar auch windig sein, mit Höchstgeschwindigkeiten von rund 60 Stundenkilometern könnten die Straßenumzüge aber durchaus stattfinden. Anders am Montag, an dem in den Karnevalshochburgen Sturmböen von bis zu 80 Stundenkilometern sehr wahrscheinlich seien.

"Damit besteht ein erhöhtes Risiko für umherfliegende Teile von Aufbauten und somit auch ein erhöhtes Verletzungsrisiko", sagte DWD-Meteorologe Robert Hausen in Offenbach laut Mitteilung. Je nach Sicherheitsvorgaben der Veranstalter werde es womöglich zu der einen oder anderen Absage oder Verschiebung von Umzügen kommen.

Wetter in Franken: Ungemütliche Aussichten

Auch das Wetter in Franken wird zu Fasching ungemütlich: Laut Wetterexperte Stefan Ochs aus Herzogenaurach ist am Sonntag auch mit Böen zu rechnen. Stellenweise soll es auch regnen. Die Temperaturen steigen laut Ochs bis zu 11 Grad am Sonntagnachmittag.

Am Rosenmontag liegt Franken dann laut Ochs am Südrand eines über Dänemark nach Osten ziehenden Sturmtiefs. Es ist wechselnd bewölkt. Am Mittag und in der Nacht zum Dienstag soll es dann regnen - begleitet von schweren Sturmböen der Stärke 9, in exponierten Lagen bis zur Stärke 10. Es könne zu herabfallenden Ästen kommen, größere Schäden erwartet Wetterexperte Ochs in Franken allerdings nicht. Am Tag werden bis zu 13 Grad erwartet, in der Nacht sinkt es auf 4 Grad ab.

Den Rest der Woche bleibt es wechselhaft. Für den Dienstag sagt Ochs in Franken maximal 9 Grad voraus. Von Mittwoch bis Freitag soll es bewölkt sein, aber nur selten regnen.