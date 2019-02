Wetter in Franken: Regen, Schnee und Glatteis - am Wochenende wird es warm

Ein atlantisches Frontensystem bringt ab dem Donnerstagvormittag zeitweilige Regenfälle in viele fränkische Regionen. In der Fränkischen und Hersbrucker Schweiz sind dabei auch Schneefälle möglich, meldet der Wetterexperte Stefan Ochs. Vor allem um die Mittagszeit herum bildet sich gefährliches Glatteis. Die Temperaturen steigen von -3 Grad am Morgen auf +2 Grad am Abend. Der schwache Wind weht aus Südost bis Süd.

In der wolkigen und niederschlagsfreien Nacht zum Freitag gehen die Temperaturen auf 0 Grad zurück. Der Wetterexperte warnt vor überfrierender Nässe.

Schon am Freitag steigen die Temperaturen in Franken

Am Freitag fließt mit schwachen bis mäßigen Südwinden milde Luft nach Franken. Es ist heiter bis wolkig und trocken bei maximal 7 Grad.

Am Samstag nimmt der Tiefdruckeinfluss zu. Es ist wechselnd bewölkt und gelegentlich regnet es. Dabei steigen die Temperaturen auf zirka 10 Grad. Der Südwestwind frischt in Böen stürmisch auf.

Es wird stürmisch in Franken

Auch am Sonntag liegen die Temperaturen bei 10 Grad. Es ist bedeckt mit kräftigen Regenfällen und der Südwestwind erreicht in Böen Sturmstärke Beaufort 9.

Schnee und Regen ab kommender Woche

Zu Beginn der nächsten Woche fließt mit in Böen starken Nordwestwinden mäßig kalte Meeresluft zu uns. Es gibt zahlreiche Schauer, die allmählich in Schnee übergehen. Die Höchsttemperaturen gehen auf +4 Grad zurück. Nach den sehr milden Nächten am Wochenende ist wieder mit leichten Nachtfrösten zu rechnen.