Wetter in Franken: Nach regnerischen Freitag Sonne und Hitze zum Wochenende

Auf dem Nordatlantik setzt eine lebhafte Tiefdrucktätigkeit ein. An ihrer Ostflanke lenken diese Tiefs am Wochenende sommerlich warme Luft aus dem Biskaya-Raum und in der nächsten Woche dann heiße Luft aus der Sahara zu uns, so Wetterexperte Stefan Ochs aus Herzogenaurach.

Heute am Freitag bringt uns eine sich auflösende Kaltfront einen wechselnd bewölkten Himmel mit vereinzelten Schauern und Gewittern. Maximal werden 25-27 Grad erreicht. Der schwache Wind weht aus West. In Schauernähe gibt es starke Böen.

Heiße Temperaturen am Wochenende

Am Samstag ist es heiter bis wolkig und 31 Grad heiß. Der gelegentlich mäßige Wind weht aus Südwest. Sehr wahrscheinlich bleibt es niederschlagsfrei. Ganz ausschließen kann man vereinzelte Hitzegewitter aber nicht.

Am Sonntagmorgen überquert uns von Nordwesten her eine Kaltfront, die von einzelnen Schauern und Gewittern begleitet wird. Nachfolgend heitert es ab dem Vormittag auf und dann bleibt es wahrscheinlich trocken. Der in Böen starke Wind weht aus Nordwest. Die Höchsttemperaturen gehen auf 29 Grad zurück.

Sonne zum Wochenstart

In der nächsten Woche ist es von Montag bis mindestens Donnerstag sonnig, trocken und heiß. Die Höchsttemperaturen steigen von 30 auf 35 Grad.

In den Nächten kühlt es auf 13 bis 18 Grad ab, sagt Ochs.

