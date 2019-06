Wetter in Franken: Kommt jetzt endlich der Sommer?

Nach den massiven Gewittern in Franken sehnen sich viele nach dem Sommer. Laut Wetterexperten Stefan Ochs sehen die Aussichten für ein Sommer-Comeback am Mittwoch erstmal nicht so rosig aus: Es soll es relativ bewölkt werden mit einzelnen Schauern. Die Höchsttemperatur liegt laut Ochs bei 23 Grad.

Am Donnerstag sieht es schon besser aus: Bis zu 26 Grad erwarten uns laut Stefan Ochs mit nur einer geringen Chance auf Schauer. Auch der Wind bleibt schwach.

Höchstwerte am Freitag

Maximal 31 Grad könnte es dann am Freitag geben - doch nur der Start in den Tag wird dank heißer Balkanluft sonnig. Im Laufe des Nachmittags könnten einzelne Wolkenfelder oder sogar Gewitter die Stimmung wieder trüben.

Das Wochenende wird wahrscheinlich sonnig, wenn auch laut Stefan Ochs etwas kühler: Ein frischer Westwind kühlt die Höchsttemperaturen auf bis zu 25 Grad ab.