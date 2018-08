Franken 21.08.2018

Wettervorschau

Wetter in Franken: Kaltfront in Sicht - fällt die Sandkerwa jetzt ins Wasser?

Noch ist es in Franken heiß und trocken. Allerdings ist ein Temperatursturz mit starken Regenfällen im Anmarsch. Was bedeutet das für die Sandkerwa in Bamberg, die am Wochenende ansteht?