Wetter in Franken: Kälteschock beendet sonnigen Spätsommer

Der Spätsommer hält noch bis Donnerstag an: Danach müssen sich die Franken wohl endgültig auf Herbst und kältere Temperaturen einstellen, warnt Wetterexperte Stefan Ochs.

Wetter in Franken: Auf den Spätsommer folgt der Kälteschock

Mit Höchsttemperaturen um die 30 Grad bleibt es bis einschließlich Donnerstag sommerlich warm. Abgesehen von vereinzelten Schauern am Mittwochabend gibt es keinen Regen. Dazu weht ein schwacher Wind aus Richtung Süden. In den Nächten zum Mittwoch und Donnerstag sinken die Temperaturen auf etwa 13 Grad ab. Mit Wolken und einem frischen Westwind kündigt sich am Freitag eine Kaltfront an. Während freitags noch warme 27 Grad herrschen, erlebt Franken am Samstag einen wahren Kälteschock. Die Temperaturen sinken bei Wolken und vereinzelten Regenschauern auf 17 Grad ab. Der schwache bis mäßige Wind weht aus westlicher Richtung.

Alle Gewitterwarnungen für Franken auf einen Blick im Unwetter-Ticker

Danach könnte es stürmisch werden - muss es aber nicht. Wetterexperte Stefan Ochs hat für den Sonntag nämlich verschiedene Wetterentwicklungen parat: Zwei Wettermodelle sagen Orkanböen voraus, während sich das Sturmtief bei anderen Modellen nicht einmal erkennen lässt.