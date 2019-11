Wetter in Franken gibt sich wechselhaft: Zwischen Sonne, Sturm und Schnee

Eingeschlossen von einem atlantischen Tief auf der einen und einem Hoch über Russland auf der anderer Seite, gibt sich das Wetter in Franken in den nächsten Tagen wechselhaft.

Das Wetter in ganz Bayern ist am Dienstag bestimmt von einem Mix aus Sonne und Wolken. Am Morgen ist laut dem Deutschen Wetterdienst (DWD) zunächst mit dichten Nebelfeldern zu rechnen.

Schneefälle in teilen Frankens?

In Unterfranken kann es tagsüber zu leichten Regenfällen kommen, in den Hochlagen der fränkischen Röhn sogar zu Schnee. Die Höchstwerte in Bayern schwanken zwischen drei Grad und zehn Grad.

Für höher gelegene Regionen sprachen die Meteorologen bereits am Montag Warnungen vor Sturmböen aus. Diese könnten laut DWD am Dienstag auftreten.