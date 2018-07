Nach heftigen Gewittern: So wird das Wetter in Franken am Wochenende

Am Wochenende bleibt es trocken



Bis in den Vormittag hinein kann es am Freitag Regenschauer und vereinzelt auch noch Gewitter geben. Über Mittag heitert es von Norden her zunehmend auf und es gibt höchstens noch ganz vereinzelt Schauer. Die Höchsttemperaturen erreichen maximal 25 Grad. Aus Nordwesten weht ein schwacher Wind.Laut Wetterexperte Stefan Ochs ist es am Samstag und am Sonntag überwiegend heiter und allgemein niederschlagsfrei. Es setzen sich wieder deutlich trockenere Luftmassen durch. Die Tageshöchsttemperaturen betragen 26 bis 27 Grad.Am Montagabend überquert uns von Nordwesten her eine Kaltfront. Diese löst schon ab den Morgenstunden die Bildung einzelner, meist schwacher Schauer aus. Die Sonne scheint aber auch recht häufig und maximal werden noch einmal 26 bis 27 Grad erreicht. Hinter der Kaltfront gehen die Höchsttemperaturen am Dienstag vorübergehend auf 22 Grad zurück. Regen fällt kaum mehr.Im gesamten Zeitraum weht ein schwacher bis mäßiger Nordwestwind.In den Nächten kühlt die trockene Luft auf etwa 10 Grad ab.